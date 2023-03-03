После того, как 24 февраля 2022 года Россия начала так называемую «специальную военную операцию» против Украины, многие страны объявили о введении антироссийских санкций в попытке лишить ее возможности финансировать наступление на Киев, пишет TRT World.

Под санкции попали видные российские олигархи, политические деятели, финансовый, энергетический и производственный секторы страны, а также доступ РФ к международным рынкам. Но растущие цены на экспортируемые энергоносители позволили России пополнить свои финансы и предотвратить резкий спад, отмечает TRT.

В то время как Евросоюзу, одному из основных торговых партнеров РФ, удалось сократить импорт российского природного газа на 55%, глобальный рост цен на газ, а также переориентация Москвы на новых покупателей позволили ей увеличить экспорт энергоносителей, уточняет агентство Reuters.

По данным Всемирного экономического форума, высокие цены на нефть и газ в 2022 году, а также рост закупок российской нефти Китаем и Индией в сочетании со стратегией Москвы по отказу от доллара стали эффективным буфером, частично смягчившим последствия санкций. Как отмечает агентство «‎Анадолу»‎, в прошлом году добыча нефти в России выросла на 2% — до 535 млн тонн, а ее экспорт увеличился на 7%.

«Мы обеспечили стабильность экономической ситуации и защитили наших граждан», — заявил президент России Владимир Путин 21 февраля в своем обращении к нации. При этом он добавил: Запад не достиг своей цели «дестабилизировать российское общество». Учитывая все обстоятельства, несмотря на масштабы и объем беспрецедентных санкций против Москвы российская экономика все еще держится, констатирует TRT.

Резервы России

По данным Всемирного банка, до начала войны общие резервы РФ составляли около $630 млрд. К ноябрю 2022 года они сократились примерно до $560 млрд, то есть Банк России потерял около $80 млрд долларов. Несмотря на то, что санкции заморозили международные резервы Москвы и лишили российские банки доступа к системе финансовых переводов SWIFT, на конец 2022 года у РФ оставалось около $300 млрд резервов.

Эти средства позволяют российскому Центробанку, взявшему на себя роль защитника экономики от санкций, осуществлять интервенции на валютном и долговом рынках и поддерживать необходимые условия для продолжения взаимодействия российских банков с мировыми рынками, уточняет TRT World.

Российский рубль и экономический рост

В 2022 году, спустя месяц после начала конфликта в Украине, президент США Джо Байден рассказал о серьезных экономических ударах, которые США и их союзники нанесли России. По словам американского лидера, рубль практически мгновенно «превратился в руины». Однако с тех пор российская валюта, несмотря на временные колебания, торгуется примерно по тому же курсу, что и в предвоенные недели — 75 рублей за доллар.

Частично это стало возможным благодаря тому, что Россия эффективно использовала меры контроля за движением капитала для укрепления своей валюты. И хотя экономика РФ действительно сократилась на 2,2% в 2022 году, это далеко не то, на что рассчитывали представители администрации Байдена. По оценкам МВФ, в 2023 году ожидается даже частичный рост российской экономики. Всемирный банк также утверждает, что в этом году экономика РФ вырастет благодаря росту потребления и восстановлению экспорта, поскольку Москва переориентирует свои торговые связи.

Что дальше?

В первую годовщину нападения России на Украину 24 февраля этого года США объявили о новом раунде широких санкций против Москвы и ее союзников. Вашингтон также заявил, что предоставит Киеву оружия еще на $2 млрд для подготовки к весеннему наступлению.

Несмотря на последовательные волны разрушительных западных санкций, у России все еще есть средства для финансирования своей военной кампании, и пока явного конца конфликту в Украине не видно, заключает TRT.