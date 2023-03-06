Среди руин древнего турецкого города Антакья из старого черного кассетного плеера доносится песня Pink Floyd «Wish You Were Here». После разрушительных землетрясений, которые месяц назад превратили Антакью в руины, здесь осталось немного жителей, пишет TRT World.

Почти все городские магазины закрыты, здания лежат в кучах щебня, но Мехмет Серкан Синджан, торговец антиквариатом, решивший остаться в Антакье, каждый день выкладывает свой товар на улице и музицирует для прохожих — так же, как и раньше, до землетрясения.

На внешней стене его поврежденного магазина висит репродукция знаменитых плавящихся часов Сальвадора Дали — вместе с гобеленами большой мечети и изображением Иисуса, ведущего стадо овец к водопою.

В городе, где замерла жизнь, 50-летний Синджан, друзья и соседи которого среди тысяч погибших в результате стихийного бедствия, признается: возвращение к привычному образу жизни было способом сохранить хоть какое-то подобие нормальности.

«Еще до землетрясения эти стулья стояли снаружи, товары тоже были снаружи, чтобы показать, что у нас антикварный магазин. Это для нас элементы нормальной, привычной нам жизни. Так что мы вернулись к нормальной жизни, — заявил собеседник TRT. — Мы счастливы здесь».

На улицах, когда-то заполненных туристами, теперь большинство прохожих — солдаты, полицейские и другие работники экстренных служб.

Спасение товара

По словам Синджана, историческое здание, в котором находится его магазин, было признано инженерами безопасным, поскольку ущерб был небольшим: отвалилась штукатурка, пострадали несколько ненесущих стен.

Но землетрясение повредило тысячи антикварных предметов, которые Синджан собирал на протяжении многих лет.

Внутри здания подле шкафов лежат разбитые вазы, чашки, блюдца и другая посуда. Пол его лавки помимо осколков серебра, канделябров и разбитой деревянной мебели покрывают осколки разноцветного стекла и битого камня.

Сразу после землетрясения Синджан ходил по магазину, спасая все, что мог: портрет своего отца, мультяшное изображение Альберта Эйнштейна с высунутым языком; выцветшую копию Моны Лизы.

В одной комнате стена рухнула на его коллекцию антикварной турецкой посуды.

«Я немного спас, остальное там внизу, и я не думаю, что оно всё разбито. Когда мы здесь приберемся, найдется еще несколько целых стаканов, даст Бог», — отметил Синджан.

«Мы все восстановим»

Землетрясение оставило в руинах многие исторические здания в Антакье — городе с богатой историей и религиозной культурой: разрушены древние церкви и многие исторические мечети.

По словам Синджана, имамы, которые совершали азан и призывали мусульман к молитве пять раз в день, также покинули город. Это побудило его взять на себя эту священную задачу.

«Я не слышу призывов к молитве. Я молюсь здесь уже 20 лет, и это (отсутствие азана) причиняет мне боль», — признался антикварщик.

Несколько раз в день он поднимается по лестнице своего дома во внутренний дворик, возвышающийся над улицей, и громким голосом призывает верующих к молитве.

«‎Для турок это дело чести. Мы говорим, что флаг не спускается и азан (призыв к молитве) не прекращается»‎, — пояснил владелец лавки.

Синджан зарабатывает на жизнь продажей старых вещей и смотрит на разрушения, вызванные землетрясением, с исторической точки зрения.

За 2 тыс. лет своего существования Антакья была сильно повреждена или полностью разрушена несколько раз — из-за землетрясений или в результате завоеваний: город переходил из рук в руки между древними греками, римлянами, арабами и османами.

В беседе с TRT Синджан выразил уверенность: город поднимется снова, как делал уже не раз за всю свою историю.

«Антакья разрушалась шесть раз, сейчас она опять разрушена наполовину. Даст Бог, мы восстановим наш город и седьмой раз», — заключил антикварщик.