С конца 2022 года сотни учащихся в Иране, в основном девочек, в более чем 50 школах страны обратились в больницы с подозрением на отравление, пишет TRT World. Симптомы включали головные боли, учащенное сердцебиение и вялость. Некоторые из обратившихся к врачам утверждали, что не могут двигаться. Другие уточняли, что чувствуют запах мандаринов, хлора или чистящих средств.

Более тысячи школьниц по всей стране попали в больницы из-за этой загадочной болезни. Многие считают случаи отравления «местью» со стороны фундаменталистских групп, которые не хотят, чтобы девочки посещали школу.

Замглавы МВД Ирана Маджид Мирахмади в интервью информагентству Fars заявил, что «заговорщики с отравлением девочек» стремились «закрыть школы». Однако он добавил: те, кто стоит за этой акцией, также пытались спровоцировать новые протесты в исламской республике.

С другой стороны, ряд оппозиционных групп за границей полагают, что за отравлением стоят члены правительства, которые ранее обвиняли женщин и девочек в организации широкомасштабных антиправительственных протестов. Массовые демонстрации в Иране вспыхнули в сентябре 2022 года после смерти Махсы Амини, задержанной иранской полицией нравов.

Несмотря на то, что расследование потенциальных источников отравления ещё продолжается, некоторые эксперты допускают, что речь идет о случае массового психогенного заболевания, широко известного как массовая истерия.

Как пишет Psychology Today, «отравление» могло быть просто массовой истерией, вызванной тревогой. Авторы издания утверждают: инциденты с «отравлением» не следует воспринимать слишком серьезно, поскольку нет никаких доказательств наличия смертельного химического вещества, не было летальных случаев, и практически все пострадавшие полностью выздоровели.

Многие эксперты находят сходство между тем, что происходит в Иране, и тем, что происходило на оккупированных Израилем Западном берегу и в Афганистане, где у некоторых школьниц в разное время проявлялись схожие симптомы.

В марте-апреле 1983 года около тысячи палестинских школьниц на оккупированном Западном берегу жаловались на головные боли, головокружения, ухудшение зрения, тошноту и слабость. Однако исследования позже обнаружили, что это психологическая, а не биологическая атака.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала подобное явление в Афганистане в период с 2009 по 2012 годы — тогда сотни девочек по всей стране жаловались на странные запахи и отравления.

Никаких доказательств, подтверждающих подозрения, найдено не было. ВОЗ констатировала, что это похоже на «массовое психогенное заболевание».

Что такое массовое психогенное заболевание?

Массовое психогенное заболевание (MPI), также известное как массовая или коллективная истерия — это явление, при котором у группы людей проявляются сходные физические или психологические симптомы без видимой медицинской или экологической причины. Считается, что MPI вызван психологическими факторами, такими как стресс, беспокойство или общая система убеждений, а не физическим заболеванием или токсином.

MPI может проявляться в различных формах, включая дыхательную недостаточность, головокружение, тошноту, головные боли и обмороки. Симптомы обычно не опасны для жизни и, как правило, проходят сами по себе, то есть исчезают без какого-либо медицинского вмешательства. MPI может быстро начаться и распространиться в социуме, а также может затронуть людей любого возраста и пола.

Заболевание часто возникает в коллективах: в школе, рабочих местах или на религиозных собраниях. Как правило, оно чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Его могут спровоцировать различные факторы, в том числе слухи, освещение в СМИ, стресс, а также социальные или культурные факторы.

Что произошло в Иране?

С ноября 2022 года сотни учениц в десятках школ Ирана были доставлены в больницы с такими симптомами отравления, как тошнота, рвота, одышка, головокружение и утомляемость. Первый известный случай был зарегистрирован в школе в Куме, где 18 школьниц заболели и были доставлены в больницу 30 ноября.

Подобные инциденты с тех пор вызвали волнения по всей стране.

Президент Ирана Эбрахим Раиси 1 марта поручил главе МВД Ахмаду Вахиди, министру разведки Исмаилу Хатибу и министру здравоохранения Бахраму Эйноллахи расследовать предполагаемые случаи отравления.

С другой стороны, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что это «непростительное» преступление, которое должно караться смертью, если оно совершено сознательно.

«Если будет доказано, что это преднамеренное преступление, виновные в этом непростительном преступлении должны быть приговорены к высшей мере наказания», — подчеркнул аятолла.