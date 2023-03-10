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Эрдоган подписал указ о назначении даты всеобщих выборов в Турции 14 мая
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале подготовки к президентским и парламентским выборам
Эрдоган подписал указ о назначении даты всеобщих выборов в Турции 14 мая
Фото: АА / Others
10 марта 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально назначил парламентские и президентские выборы в Турции на 14 мая, подписав решение на церемонии, которая транслировалась в прямом эфире по телевидению.

«Наш народ пойдет на избирательные участки, чтобы избрать своего президента и парламентариев 14 мая», — сказал Эрдоган.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган указал, что процесс восстановления будет продолжаться в зоне, пострадавшей от землетрясения, несмотря на избирательный процесс, и ускорит восстановление.

«Наша цель — в течение года построить 319 тысяч домовладений, состоящих из 244 тысяч многоквартирных комплексов и 75 тысяч деревенских домов, и немедленно передать их гражданам», — сказал президент Турции.

«Нашей стране необходимо отказаться от предвыборной повестки, чтобы залечить раны жертв землетрясения, стереть все следы стихии, увеличить производство и занятость, — указал Эрдоган. — Турция не может позволить тратить время, отвлекаться или тратить свою энергию без необходимости».

«Наша повестка будет направлена на то, чтобы залечить раны жертв землетрясений и компенсировать экономический и социальный ущерб от этого бедствия», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обязательным условием выдвижения кандидата от Партии справедливости и развития станет минимальное пожертвование в фонд Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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