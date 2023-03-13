Саудовская Аравия попросила США оказать помощь в создании гражданской ядерной программы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отмечают: среди прочего, саудовское руководство попросило США создать в стране собственную систему производства топлива и обогащения урана.

Королевство еще в 2016 году обнародовало план строительства 16 ядерных энергетических реакторов к 2040 году. Соседние ОАЭ уже владеют 4 реакторами, ядерную энергетику на Ближнем Востоке также развивают Израиль, Иран, Иордания, Египет и Турция.

В 2022 году на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Саудовская Аравия объявила о создании инвестиционного фонда, который позволит ей участвовать в экономических проектах, связанных с ядерной энергетикой.

Эта инициатива стала продолжением конкуренции с Ираном. Ныне покойный саудовский король Абдалла (1924–2015) в 2011 году говорил: если Тегеран разработает ядерное оружие, все страны региона сделают то же самое, включая Саудовскую Аравию. В интервью CBS в марте 2018 года наследный принц Мухаммед бен Салман сделал аналогичное заявление: «нет никаких сомнений, что если Иран разработает атомную бомбу, мы сделаем то же самое как можно скорее».

Атом в обмен на признание Израиля

По данным WSJ, в обмен на развитие ядерных технологий Эр-Рияд может установить дипломатические связи с Израилем.

Заключение соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией стало приоритетом для президента Байдена и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета. К этому американского и израильского лидеров подталкивает надвигающаяся конфронтация с Ираном из-за его ядерной программы и военных поставок иранской техники России для ведения боевых действий в Украине, уточняет издание.

22 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление, что нормализация отношений с Саудовской Аравией положила бы конец арабо-израильскому конфликту.

По словам собеседников WSJ, администрация Байдена активно участвует в сложных переговорах, и любая сделка изменит политический ландшафт Ближнего Востока.

«‎‎Ядерная проблема — один из вызовов для Израиля, возможно самый большой, и израильтянам стоит обсудить, приемлемая ли это цена за мир», — заявил газете старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Йоэль Гузанский.

Главный исполнительный директор Фонда защиты демократий Марк Дубовиц в беседе с изданием также отметил: «Королевство привержено нормализации отношений с Израилем. Его требования к Вашингтону, даже если некоторым они кажутся чрезмерными, — это выражение озабоченности вопросами безопасности, а не способ сказать нет Израилю‎»‎.

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США подписал документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, т.н. «Соглашения Авраама». В том же году о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До этого времени дипломатические отношения с израильтянами поддерживали только две арабские страны: Египет и Иордания. Саудовская Аравия до сих пор не имеет дипотношений с Израилем.

10 марта 2023-го Иран и Саудовская Аравия после нескольких дней переговоров в Пекине подписали соглашение о возобновлении дипотношений и открытии посольств и представительств в течение двух месяцев. Дипотношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году.