Состоятельные граждане России стали чаще покупать туры и охотничьи сафари в Зимбабве, сообщает агентство Bloomberg. Одна из главных причин популярности африканского направления — западные санкции, серьезное ограничившие возможности богатых россиян путешествовать, уточняет издание.

Президент ассоциации операторов сафари Зимбабве Эммануэль Фундира в беседе с Bloomberg отметил, что наблюдает рост числа клиентов за пределами традиционных рынков, «особенно за счет России».

Этому может способствовать и тот факт, что Зимбабве также столкнулась с западными санкциями. США и ЕС ввели ограничения против руководителей африканской страны, обвинив их в нарушении прав человека и фальсификации выборов.

Администрация президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в ответ на меры Запада начала укреплять отношения с Москвой, Пекином и Минском, подчеркивает Bloomberg. Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале февраля посетил Зимбабве, которая стала первой страной южнее Сахары, где побывал белорусский лидер. В январе и феврале 2023 года с визитами в странах Африки побывал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр посетил Судан, Мали, Мавританию, Эритрею, Эсватини и Анголу.

По словам Эммануэля Фундира, санкции Запада против некоторых богатых россиян «ограничивают их доступ к определенным туристическим направлениям». Зимбабве же, в свою очередь, стремится использовать дружеские связи с Москвой.

Собеседник Bloomberg отметил: недавно один российский турист потратил $500 тыс. на двухнедельное сафари в Зимбабве. Предоставить более подробную информацию он отказался.

26-29 июля в Санкт-Петербурге пройдет второй экономический форум Россия — Африка. По мнению Фундира, мероприятие даст индустрии сафари Зимбабве дополнительную возможность для рекламы страны среди состоятельных россиян.

Зимбабве занимает второе место в Африке по количеству слонов — их в стране около 100 тыс., напоминает Bloomberg. Чтобы получить разрешение на охоту на слона нужно заплатить $10 тыс. В Зимбабве также водятся носороги, львы, леопарды и буйволы.