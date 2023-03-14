Армия Турции мобилизовала все усилия с первого момента землетрясения 6 февраля, турецкие военные сразу же направились в зону бедствия для участия в поисково-спасательных работах на юге страны. Об этом 12 марта заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в беседе с агентством «‎Анадолу»‎.

«В ту ночь с 04:30 до 05:00 у нас была очень интенсивная деятельность, были встречи с нашими подчиненными, особенно с нашим командующим 2-й армией в Малатье, для изучения ситуации. Мы быстро все собрали и обобщили»‎, — пояснил министр.

«‎‎Мы продолжали получать информацию по этим вопросам и оперативно позвонили президенту. Было около 5:10 утра. Президент немедленно ответил на звонок. Мы предоставили ему всю информацию, которую смогли собрать. Мы заявили ему, что вместе с начальником Генштаба и командующими силами готовимся направиться в регион. Президент счел уместным, чтобы все наши войска были мобилизованы в связи с этим. После этого начался этот процесс», — уточнил Акар.

«Мы приказали им мобилизовать все свои ресурсы»

Министр также подчеркнул: в первые же минуты после землетрясения были активизированы все кризисные центры, задействованы все войска, самолеты, корабли и бригада гуманитарной помощи ВС Турции. К поисково-спасательным работам в зоне землетрясения готовился квалифицированный персонал. Решение о мобилизации всех усилий было принято уже в 04:30, отметил политик. Первый подземный толчок с эпицентром в Кахраманмараше произошел в 04:17 утра.

«‎‎На (авиабазу) Инджирлик мы прибыли около 11:00. Здесь были разные сложности. Во-первых, были крайне неблагоприятные погодные условия. В некоторых регионах был снег, в некоторых — дождь. Кроме того, наша работа затруднялась тем, что в результате землетрясения была повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта в Хатае и ее пришлось закрыть для полетов. (Потому) мы не смогли прилететь в Хатай, нам пришлось приземлиться в Инджирлике‎»‎, — уточнил министр.

По его словам, лоцманы министерства доложили, что из-за погодных условий нельзя использовать вертолет, чтобы добраться до Хатая.

«‎‎‎Поэтому нам пришлось использовать наземный маршрут. На трассе мы на некоторое время оставались вместе с нашими гражданами, потерпевшими бедствие в районе Белена. Наша деятельность в этих рамках, в общем, началась в 04:30. С этого момента все наши войска бросились к нашим гражданам»‎, — подчеркнул Акар.

Он отметил: командующий 2-й армией, который отвечал за район землетрясения, находился в своем кабинете уже около 04:45-04:50. Военачальник оперативно получил обновленную информацию о положении личного состава из войск, собрал и передал все, что известно о ситуации.

После чего военные в регионе сформировали группу и в 05:45 начали оказывать помощь жителям пострадавшей провинции.

«‎В беседе с командующим 2-й армией мы приказали им связаться с губернаторами и главами округов и скоординированно мобилизовать все их ресурсы. Он уже отдал этот приказ своим войскам, не дожидаясь. Поэтому с первой минуты наши товарищи занимались вопросами, связанными с катастрофой»‎, — подчеркнул министр.

Он уточнил: уже в 06:17 личный состав 2-го армейского разведывательного полка вытащил из-под завалов в городе Ешилюрт провинции Малатья 11 граждан — восемь живых и троих погибших.

«Самолеты летели в зону бедствия, сильно рискуя»

Министр Акар также уточнил: «Не может быть и речи о том, что Mehmetçik (турецкие солдаты) отреагировали с задержкой‎»‎.

«‎Такое немыслимо. Наши товарищи быстро справились с ситуацией и мобилизовали все имеющиеся в их распоряжении средства. Все, что нужно было сделать, по согласованию с губернаторствами и AFAD, они сделали с самого первого момента, и продолжают делать это сегодня. В этом нет никаких сомнений»‎, — подчеркнул политик.

По его мнению, все обвинения в медленной реакции на катастрофу происходят «‎‎либо от незнания, либо от злого умысла»‎.

«Мы мобилизовали наши поисково-спасательные группы для реагирования на стихийное бедствие уже в 04:30. Мы мобилизовали наши самолеты и флот», — констатировал Акар.

Он пояснил: несмотря на снегопад и тяжелые погодные условия уже в 7 утра три санитарных борта A400M Минобороны Турции совершили рейсы из зоны бедствия в Анкару, Измир и Стамбул. Они также доставили в пострадавший регион сотрудников AFAD.

Самым важным элементом реагирования Минобороны, по оценке Акара, были поисково-спасательные группы. В регионе задействованы 34 команды.

«‎В этих бригадах есть обученные собаки, всех их мы быстро отправили в зону бедствия. В дополнение к этому мы также направили в регион 23 выездных спасательных отряда в качестве дополнительных сил», — уточнил политик. — «Для поисково-спасательных операций мы с самого первого момента трагедии мобилизовали все силы турецких вооруженных сил‎»‎.

Поняв, что развернутых сил недостаточно, Минобороны сформировало 80 дополнительных поисково-спасательных отрядов из технического персонала и рабочих на заводах, чтобы мобилизовать все возможности.

«Благодаря этим усилиям мы обнаружили 2784 граждан под обломками. Вытащили из-под руин 327 выживших людей, обнаружили тела 2457 граждан‎, — пояснил министр. — Были мобилизованы все средства и возможности ВС Турции по вопросам поисково-спасательных работ и борьбы с землетрясениями, задействованы все наши военные, в том числе, с Кипра».

При этом Акар заявил: несмотря на землетрясение, Минобороны непрерывно в течение 35-36 дней после трагедии ‎продолжало борьбу с терроризмом‎.

«Мы продолжаем охранять границы. Наши ВВС и ВМС продолжают деятельность по защите прав и интересов нашей страны в воздушном и морском пространстве Турции. Также мы продолжаем нашу деятельность в соответствии с нашими обязанности в Сомали, Ливии, Азербайджане. Это следует рассматривать таким образом»‎, — отметил Акар.

Для этих целей были мобилизованы все имеющиеся в распоряжении Минобороны средства.

Военные приложили максимум усилий

Благодаря поддержке дружественных и союзных стран Турция смогла создать воздушный мост, который обслуживал 65 самолетов и 71 вертолет, а также обеспечила оперативную переброску поисково-спасательных групп в пострадавший регион вместе с материалами, пояснил политик.

Поскольку аэропорты в Адыямане, Малатье и Кахраманмараше вначале были закрыты, самолеты прилетали на базу в Инджирлике.

Также министерство задействовало беспилотники, благодаря чему военные могли максимально внимательно следить за событиями. Спутники Göktürk позволяли делать снимки пострадавших районов и оперативно делились кадрами с соответствующими министерствами и подразделениями, особенно с Министерством окружающей среды, урбанизации и климата, отметил Акар.

По его словам, за этот месяц ВВС Турции совершили 6320 вылетов. И это при том, что норма вылетов за весь год при нормальных условиях — 6500. Всего из зоны землетрясения за месяц благодаря санитарным бортам были эвакуированы около 21 тыс. граждан, уточнил министр.

В результате трагедии на юге Турции погибли и служащие министерства. Трое солдат погибли из-за обрушения казармы, еще один погиб от полученных ранений.

«Всего погибло 103 человека личного состава, наших товарищей и сослуживцев», — отметил министр. Свыше 3,6 тыс. сотрудников пострадали во время землетрясения.

В общей сложности Минобороны Турции отправило в зону бедствия в общей сложности 16 тыс. офицеров, унтер-офицеров, специалистов или проходящих военную службу в других регионах.