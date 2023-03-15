В США на 11,6% выросло количество преступлений на почве ненависти, следует из отчета ФБР. Число зарегистрированных случаев преступлений такого рода выросло с 8120 в 2020 году до 9065 в 2021-м.

ФБР уточняет: 64,5% жертв преступлений на почве ненависти в 2021 году были совершены из-за расовых предубеждений, а также этнической принадлежности или предубеждений по происхождению. В то же время 14,1% стали жертвами из-за их религиозной принадлежности. В частности, более половины случаев были проявлениями антисемитизма, уточняет бюро.

Наибольшее количество инцидентов преступлений на почве расовой ненависти — около 2233 — было мотивировано предвзятым отношением к афроамериканцам. Около 948 зарегистрированных преступлений были мотивированы предубеждением против белых, в то время как предубеждение против латиноамериканцев составило 433 инцидента. ФБР сообщило о 305 инцидентах, направленных против азиатов.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сделал борьбу с преступлениями на почве ненависти одним из главных приоритетов Министерства юстиции, отмечает TRT World.

В 2021 году Гарланд предоставил штатам и муниципалитетам финансирование и другие ресурсы для помощи в отслеживании и расследовании преступлений на почве ненависти. Он также приказал прокурорам активизировать как уголовные, так и гражданские расследования таких инцидентов.

«Мы продолжаем работать с государственными и местными правоохранительными органами по всей стране, чтобы увеличить количество отчетов о преступлениях на почве ненависти в ФБР», — заявила помощник Генпрокурора Ванита Гупта.

«Преступлениям на почве ненависти и опустошению, которое они причиняют общинам, нет места в этой стране. Министерство юстиции использует все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и ресурсы для борьбы с насилием на почве предубеждений во всех ее формах», — уточнила Гупта.

«Чрезвычайно тревожные тенденции»

Новый анализ ФБР знаменует собой первый случай, когда бюро смогло подробно сообщить о национальных тенденциях в области преступлений на почве ненависти с тех пор, как оно перешло на новую систему сбора данных.

Единые данные о преступности, опубликованные ФБР в октябре 2022 года, содержали пробелы, поскольку тогда только 52% правоохранительных органов США представили информацию за полные 12 месяцев 2021 года.

В своем дополнительном отчете представители ФБР заявили, что смогли задним числом включить данные о преступности из некоторых крупнейших городов страны, которые еще не перешли на новый формат отчетности.

Два крупнейших города страны — Нью-Йорк и Лос-Анджелес — теперь также включены в анализ преступлений на почве ненависти, опубликованный 13 марта.

Чиновники ФБР заявили, что обычно отслеживают 130 самых густонаселенных городов в 16 штатах, чтобы выявить статистически значимые тенденции. Из них 96 городов смогли предоставить данные для нового отчета.

Джонатан Гринблатт, исполнительный директор Антидиффамационной лиги (ADL), заявил: отчет ФБР подтверждает, что преступления на почве ненависти достигли «рекордно высокого уровня» в 2021 году.

Группа, которая собирает собственные уголовные и неуголовные данные об актах ненависти к евреям, насчитала в общей сложности 2717 антисемитских инцидентов в 2021 году — это самый высокий показатель с тех пор, как ADL начала отслеживать такие данные в 1979 году.

«Поскольку антисемитские инциденты происходят почти во всех категориях, которые мы отслеживаем, — сказал Гринблатт, — для устранения этих чрезвычайно тревожных тенденций потребуется общегосударственный и общесоциальный подход».