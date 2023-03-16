Турция прилагает все усилия, чтобы обеспечить жильем граждан, чьи дома были разрушены или серьезно повреждены в результате землетрясений 6 февраля. В провинции Килис, одной из наиболее сильно пострадавших от удара стихии, уже начались строительные работы, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

В течение года в Килисе планируется достроить и сдать 319 тыс. домовладений — это 244 тыс. жилых домов и почти 76 тыс. самостоятельных единиц жилья. В общей сложности власти планируют построить в регионе за год 6,6 тыс. зданий, уточняет «‎Анадолу»‎.

Эксперты установили: в провинции разрушены или сильно повреждены 1224 самостоятельные жилые единицы в 812 зданиях города — все они определены под снос. Еще свыше 1 тыс. блоков в 137 зданиях получили средние повреждения, 16,2 тыс. блоков в 2,2 тыс. зданиях имеют незначительные повреждения. Неповрежденными специалисты признали 12,2 тыс. блоков в 2,8 тыс. зданиях.

Чтобы обеспечить жильем граждан в Килисе, Управление жилищного строительства Турции (TOKİ) построит в районе Ататюрк 31 жилой блок и 645 домов. Уже сейчас в этом районе начались работы по расчистке территории, а также планировка скального грунта.

Зия Алпай, одна из инженеров-строителей проекта, в беседе с «‎Анадолу»‎, отметила, что эксперты TOKİ проводят закладку фундамента 31 блока. Проект будет расположен на площади в 83 тыс. кв. метров. Помимо квартир, в строящемся районе будет 4 бизнес-центра и одна мечеть. Строительство жилья планируется завершить в течение ближайших 300 дней, чтобы как можно скорее разместить в домах пострадавшие от землетрясения семьи.

Также на территории жилого района будет построена открытая автостоянка на 506 автомобилей, 40 из которых будут для инвалидов.