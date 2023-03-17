США и РФ выдвигают разные версии инцидента с американским беспилотником, сбитым над Черным морем 14 марта, пишет TRT World.

14 марта командование Вооруженных сил США сообщило, что два российских Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над международными водами в Черном море. По данным американских военных, один из истребителей РФ задел винт беспилотника. Из-за этого, как утверждают США, американские военные были вынуждены затопить дрон. Россия отрицает обвинения в свой адрес. По версии Минобороны РФ, беспилотник «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Как отмечает TRT, обе стороны согласны с тем фактом, что российские самолеты были подняты в воздух в ответ на полет американского беспилотника над Черным морем, недалеко от аннексированного РФ Крыма, и что американский беспилотник в конечном итоге разбился. Однако версии того, почему и при каких обстоятельствах дрон разбился, разнятся.

Позиция Вашингтона

Согласно заявлениям Пентагона и Европейского командования США, два российских самолета Су-27 вылили топливо на беспилотник MQ-9, выполнявший обычную миссию по наблюдению за Черным морем в международном воздушном пространстве.

16 марта Пентагон опубликовал кадры, на которых, по его данным, российский самолет заливает топливо на разведывательный беспилотник ВВС США и подрезает винт дрона.

На 42-секундном видео видно, как российский Су-27 приближается к задней части беспилотника MQ-9 и начинает выпускать топливо по мере его прохождения, заявили в Пентагоне. Слив топлива, по всей видимости, был направлен на то, чтобы ослепить его оптические приборы и вывести из зоны действия».

По данным американских военных, при втором заходе на посадку либо тот же самолет, либо другой российский истребитель, следовавший за MQ-9, врезался в винт беспилотника, повредив одну из лопастей.

По словам одного из официальных лиц США, столкновение произошло примерно в 50 км к юго-западу от Крымского полуострова.

Американские военные заявили, что были вынуждены сбросить MQ-9 Reaper в море.

Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 15 марта провели телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России генералом Валерием Герасимовым. Отмечается, что это первые контакты военных двух стран с октября 2022 года.

Генерал Джеймс Хэкер, командующий ВВС США в Европе и Африке, заявил, что действия российского истребителя едва не привели к крушению как американского беспилотника, так и самолета РФ.

Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер добавил: столкновение, вероятно, привело к повреждению российского истребителя, хотя он не раскрыл место посадки.

Министр Остин 15 марта заверил, что американские самолеты будут продолжать «летать и действовать везде, где это позволяет международное право».

«Этот опасный эпизод — часть схемы агрессивных, рискованных и небезопасных действий в международном воздушном пространстве. Поэтому не заблуждайтесь, США будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право. И Россия обязана действовать в сфере военной авиации безопасно и профессионально», — подчеркнул глава Пентагона.

Позиция Москвы

Минобороны РФ 15 марта заявило, что полет американского дрона «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине — TRT), доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами».

В министерстве уточнили: американский беспилотник совершил внезапный маневр и потерял управление, пока не рухнул в воду.

С 2014 года Россия закрыла воздушное пространство над Черным морем в обширном районе вблизи Крыма. Москва неоднократно обвиняла США в том, что те запускают самолеты-разведчики в непосредственной близости от российских границ, несмотря на предупреждения.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы объявлением войны. Так дипломат отреагировал на призыв американского сенатора Линдси Грэма к администрации Джо Байдена предупредить Москву, что российские самолеты будут сбиты в международном пространстве при приближении к американским объектам.

Антонов также сравнил действия Америки с гипотетическим размещением Россией беспилотников у берегов США для целей сбора разведданных.

Сможет ли Россия получить секретные технологии с дрона

Этот инцидент вызвал обеспокоенность США из-за того, что Россия сможет получить секретные американские технологии со сбитого беспилотника, отмечает TRT World.

Дрон MQ-9 Reaper стоимостью около $32 млн — ценный военный актив, который можно использовать для наблюдения и нанесения авиаударов. Потому сейчас США пытаются убедиться, что никакие секретные технологии не попали в руки российских военных.

Однако до сих пор ни Москва, ни Пентагон не подтвердили, предпринимают ли они шаги по сбору каких-либо обломков или частей упавшего беспилотника.

По данным источников CNN, США смогли удаленно уничтожить конфиденциальное программное обеспечение на MQ-9 Reaper прежде чем он разбился — чтобы предотвратить сбор секретной информации Россией.

CNN также отмечает, что 15 марта российские военные достигли места крушения MQ-9 в Черном море. Однако представитель Белого дома Джон Кирби не подтвердил эти данные. Впрочем, чиновник подтвердил, что США «лишили их (россиян) возможности собрать что-либо ценное для разведки из остатков этого беспилотника, какие бы остатки там ни находились».

Кирби также подчеркнул, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника, упавшего в Черное море, не попали в чужие руки.

В эфире CNN политик отметил: «‎то, что касается этого конкретного беспилотника, США предпринимают шаги, чтобы защитить свою собственность‎. Нам бы не хотелось, чтобы кто-то, кроме нас, прибрал их к рукам‎»‎.

Ранее в тот же день представители РФ дали понять, что попытаются найти обломки беспилотника.

«‎Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех»‎, — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«‎По поводу американского беспилотника: американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях — это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне‎»‎, — подчеркнул представитель СБ РФ.

Как инцидент скажется на отношениях США и России

Другой остающийся без ответа вопрос — был ли американский беспилотник оснащен вооружением.

Во время войн в Ираке и Афганистане Reaper часто использовался для авиаударов, отмечает TRT World.

Беспилотник, который впервые был введен в эксплуатацию в 2007 году, заменив более мелкие беспилотники Predator ВВС, может перевозить до восьми управляемых лазером ракет, таких как ракеты Hellfire и другое передовое вооружение.

Ни одна из сторон не подтвердила и не опровергла данные о том, нес ли дрон вооружения.

После аннексии Крыма в 2014 году произошло несколько случаев близких столкновений российских и американских самолетов.

В 2017 году российский самолет Су-27 пролетел в опасной близости от разведывательного самолета RC-135 Rivet Joint.

В 2018 году российский военный самолет пролетел перед американским самолетом-разведчиком EP-3, а в 2020 году Су-27 совершил маневр прямо перед американским бомбардировщиком B-52.

Хотя военные перехваты между американскими и российскими самолетами стали обычным явлением и случались несколько раз, инцидент с беспилотником в небе над Черным морем стал первым после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. Тот факт, что перехват привел к аварии, также беспрецедентен сам по себе.

Поскольку напряженность в отношениях между Россией и США продолжает расти, еще неизвестно, каковы будут долгосрочные последствия этого инцидента для двух стран.

15 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на «самой низкой точке». Однако США до сих пор не объявили, предпримут ли они какие-либо шаги против России в связи с инцидентом. Как уточняет CNN, это позволяет предположить, что администрация Байдена, возможно, стремится избежать дальнейшей эскалации ситуации.