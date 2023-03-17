Когда 6 февраля на юге Турции и в некоторых районах соседней Сирии произошло два мощных землетрясения, большинство людей мирно спали дома или находились на ночных сменах — первый разрушительный толчок сотряс регион в 4:17 утра. Второй тремя часами позже.

Разрушения, вызванные двойными землетрясениями и последующими афтершоками, снова привлекли внимание к развивающейся науке предсказания землетрясений, пишет TRT World.

В последние годы ученые добились прогресса в создании систем раннего оповещения о землетрясениях, которые отправляют оповещения прямо на телефоны людей, когда сейсмометры регистрируют начало толчков.

Эта технология позволяет отправить предупреждения за несколько секунд до предполагаемого удара стихии, в зависимости от близости к эпицентру — это может дать людям достаточно времени, чтобы укрыться и защитить себя.

Одна из новейших технологий, которая может улучшить эти системы раннего предупреждения — это распределенное акустическое зондирование (DAS).

Технология все еще находится в зачаточном состоянии, ученые считают, что она сможет использовать для обнаружения сейсмических волн уже существующую обширную сеть волоконно-оптических кабелей.

Хотя эти кабели в первую очередь предназначены для телекоммуникаций, движение земли слегка нарушает поток фотонов, проходящий по линии — это создает отчетливые сигналы, которые ученые могут обнаружить.

DAS не может предсказывать землетрясения, но способно обнаруживать ранние толчки, которые могут быть первым признаком надвигающегося удара стихии.

Замена сейсмометров

DAS работает аналогично Shake Alert, системе раннего предупреждения Геологической службы США.

Shake Alert включает в себя более 1400 сейсмических станций в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Они отслеживают быстро движущиеся P-волны, которые предупреждают о более разрушительных S-волнах и поверхностных волнах.

Shake Alert отправляет экстренные оповещения на сотовые телефоны местных жителей, если его алгоритмы определяют, что толчок будет выше пяти баллов.

Система может предупреждать о грядущих подземных толчках всего за несколько секунд до самого удара стихии. Она также ограничена расстоянием от эпицентра. Это означает, что чем ближе вы к нему находитесь, тем меньше времени у вас есть на подготовку.

DAS отличается от Shake Alert тем, что использует уже существующие оптоволоконные кабели вместо сейсмометров для создания одного гигантского датчика землетрясений.

Ученые подключают устройство, называемое запросчиком (interrogator), к неиспользуемым кабелям и запускают лазерные импульсы по проводу. Далее они анализируют мельчайшие частички фотонов, которые отскакивают назад, когда волокно повреждено. Благодаря этому можно точно определить возмущения, рассчитав время возврата сигнала к запросчику. Поскольку DAS покрывает километры, а не одну точку, у него есть потенциал обеспечить более широкий охват и, потенциально, большее время предупреждения.

Хотя DAS все еще находится на ранней стадии разработки, у технологии есть несколько преимуществ: многие кабели уже проложены, что делает внедрение системы более простым и экономичным по сравнению с другими технологиями, уточняет TRT World.

Кроме того, DAS может применяться для мониторинга вулканической активности и обнаружения оползней. Развертывание этой технологии могло бы значительно сократить количество жертв при будущих землетрясениях и других стихийных бедствиях.