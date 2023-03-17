Россия разработала свою военную доктрину 2 ноября 1993 года, через два года после распада Советского Союза, пишет TRT World. Она была ориентирована на внутреннюю обстановку в РФ и в основном направлена на сдерживание сил, стремившихся дестабилизировать Россию с помощью вооруженного насилия. Доктрину изменили семь лет спустя, вскоре после того, как в 1999 году Владимир Путин стал премьер-министром.

21 апреля 2000 года, уже будучи президентом России, Путин подписал новую доктрину, в которой Москва отказывалась от прежнего неагрессивного военного подхода и принимала сильную ядерную позицию. Главной изюминкой доктрины 2000 года было решение России развернуть ядерное оружие во время войны.

Один из важных пунктов доктрины гласил: «РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение таких вооружений и других видов оружия массового уничтожения против России и ее союзников, а также в ответ на крупномасштабную конвенциональную агрессию в критических для РФ и ее союзников ситуациях».

С тех пор Россия при Путине несколько раз пересматривала свою военную доктрину — последняя из них была одобрена президентом в 2021 году. В отличие от предыдущего документа, она прямо описывает Организацию Североатлантического договора (НАТО) как угрозу безопасности российского государства и его союзников.

Судьба возглавляемого США миропорядка

Российские лидеры стали рассматривать США и НАТО как большую угрозу начиная с 2014 года — тогда Москва в очередной раз изменила военную доктрину. Лидеры РФ ссылались на такие тенденции, как экономические санкции, протесты против действующих российских властей в 2004 году и межгосударственный конфликт.

С каждым годом руководство РФ все чаще позиционирует Россию, а также Китай и другие восходящие державы как вызов глобальному миропорядку, возглавляемому США. С 2014 года российские официальные лица открыто обвиняют Вашингтон и его союзников в попытках запугать Москву путем усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

В результате Стратегия национальной безопасности России 2015 года и Концепция внешней политики 2016 года иллюстрируют растущее недоверие к Западу.

Конфликт в Украине еще сильнее укрепил союз Москвы и Пекина. КНР стала крупным покупателем российской нефти и газа со скидкой, а также важным каналом для доставки в РФ попавших под западные санкции товаров. Хотя Китай напрямую не поставляет оружие в Россию, он поставляет предметы, которые можно использовать для разработки продукции военного назначения, отмечает TRT World.

Точно так же, согласно военной доктрине 2021 года, Москва стремится укрепить связи с Индией. Нью-Дели тоже использует конфликт в Украине для своей выгоды и закупает большую часть российской нефти по бросовым ценам в обход санкций США.