Германия на фоне других стран ЕС теряет популярность среди зарубежных квалифицированных рабочих, предпринимателей и стартапов, сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и фонда Bertelsmann.

Авторы доклада изучили общие условия, важные для привлечения квалифицированных мигрантов во всех 38 странах-членах ОЭСР и составили рейтинг привлекательности государств для иностранных рабочих. В этом рейтинге ФРГ опустилась на три позиции по сравнению с предыдущим исследованием 2019 года и заняла 15-е место.

В рейтинге привлекательности для предпринимателей-иностранцев ФРГ упала с 6-го на 13-е место, а также заняла лишь 12-е место в категории привлекательности для стартапов.

При этом наиболее привлекательными государствами по всем трем категориям, согласно исследованию ОЭСР и Bertelsmann, стали Канада, США, Франция, Великобритания и Ирландия, уточняет «‎Анадолу»‎.

Только в том, что касается иностранных студентов, Германия занимает второе место, уступая только США, но зато опережая Великобританию, Норвегию и Австралию.

Причины снижения интереса рабочих к Германии

Среди причин снижения привлекательности ФРГ для иностранных специалистов эксперты фонда Bertelsmann называют нерешительную практику натурализации в стране и вялую цифровизацию.

Эксперт по миграции из фонда Bertelsmann Ульрих Кобер в беседе с журналистами отметил: Германия остается «открытой и привлекательной страной для квалифицированной иммиграции».

«Но необходимо действовать, когда речь идет о выдаче виз, оцифровке, натурализации или решении проблем многообразия», — уточнил исследователь.

Правительство Германии планирует к концу 2023 года ввести новую иммиграционную систему, основанную на баллах, аналогичную канадской модели, которая позволяет высококвалифицированным гражданам стран, не входящих в ЕС, въезжать в страну в поисках работы, отмечает «‎Анадолу»‎.

Она также направлена на упрощение административных процедур признания профессиональных квалификаций иммигрантов и упрощение для них процедуры релокации с собой членов семьи. Коалиционное правительство под началом канцлера Олафа Шольца планирует завершить работу над законодательными изменениями в ближайшие недели и представить их на утверждение в парламент в первой половине 2023 года.