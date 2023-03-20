Председатель КНР Си Цзиньпин с 20-22 марта совершает визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Официальные переговоры пройдут 21 марта.

После встречи с Путиным китайский лидер проведет виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломатические усилия председателя Си стали продолжением китайского плана из 12 пунктов по урегулированию конфликта в Украине, пишет TRT World.

Ранее МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает связь с обеими сторонами. Есть предположение, что страна может попытаться усадить воюющие стороны за стол переговоров.

TRT разбирался какие вопросы Китай и другие страны, вероятно, примут во внимание, рассматривая перспективы мира в Украине.

Зачем Китаю пытаться быть посредником?

Поднебесная традиционно придерживается принципа невмешательства в конфликты других стран, особенно если они находятся не в непосредственной близости от ее границ.

В начале марта Пекин выступил посредником в неожиданном соглашении о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном — двумя давними соперниками на Ближнем Востоке. Эта дипломатическая победа подчеркнула стремление КНР позиционировать себя как ответственную великую державу под руководством председателя Си, считают аналитики.

«Си хотел бы, чтобы его видели на мировой арене как государственного деятеля, чье влияние равносильно, по крайней мере, влиянию лидера США», — пояснил TRT World Ван Цзяньюй, профессор права Городского университета Гонконга.

Китай также стремится отбивать критику со стороны западных политиков, заявляющих, что якобы он встал на сторону России, называющей свое вторжение в Украину «специальной военной операцией».

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен со ссылкой на источники в разведке страны заявил: «Они (китайская сторона) серьезно рассматривают возможность оказания летальной помощи России». В Пекине опровергли утверждение Вашингтона, назвав их «спекуляцией».

По словам опрошенных TRT аналитиков, попытка заключить мир — это относительно недорогое предприятие, которое может принести Китаю высокую прибыль, даже если быстрый прорыв на этом направлении маловероятен.

В чем суть мирного предложения Китая?

Китай в документе из 12 пунктов о «политическом урегулировании украинского кризиса» призвал Москву и Киев согласиться на постепенную деэскалацию, ведущую к всеобъемлющему прекращению огня.

Хотя план призывал к защите гражданских лиц и уважению суверенитета всех стран, Китай воздержался от осуждения России за ее вторжение, отмечает TRT World.

План тепло встретили как в РФ, так и в Украине, в то время как США и НАТО отнеслись к нему скептически.

Украина, которая заявляет, что рассмотрит вопрос о мирном урегулировании только после того, как российские войска покинут всю украинскую территорию, не согласилась с планом КНР, поскольку в нем не было ни слова о том, что Россия должна уйти за границы, установленные после распада Советского Союза в 1991 году. Однако позже Киев заявил, что «‎‎открыт для частей плана‎»‎.

Россия заявила, что ей потребуется «тщательно изучить» китайское предложение, но пока она не видит никаких признаков или предпосылок для мирного урегулирования.

США заявили, что Китай публично позиционировал себя как нейтральную и стремящуюся к миру страну, но в то же время, по мнению Вашингтона, поддержал «ложный нарратив» России о войне, а также предоставил Москве нелетальную помощь и рассматривал вопрос об отправке вооружений. Китай это отрицает.

НАТО заявило, что Китай не пользуется большим доверием как посредник по Украине.

Какую роль может сыграть Китай?

Аналитики считают, что Китаю будет сложно усадить Россию и Украину за стол переговоров. Это не Эр-Рияд и Тегеран, которые добились более легкой дипломатической победы.

«Саудовская Аравия и Иран на самом деле хотят поговорить и улучшить отношения, в то время как Россия и Украина этого не хотят, по крайней мере, на данный момент», — поясняет Юн Сун, директор Китайской программы вашингтонского Центра Стимсона.

Тем не менее, Си может действовать закулисно, считает Юн, что может дать импульс переговорам, которые пока кажутся маловероятными, поскольку сейчас обе стороны постепенно ужесточают свои позиции в изнурительной войне.

Попытка Турции, члена НАТО, провести встречу украинской и российской делегации в Стамбуле спустя несколько недель после начала российской атаки в прошлом году подчеркнула трудности.

Какие рычаги воздействия есть у Китая?

Пекин — самый важный союзник России, он покупает российскую нефть и обеспечивает рынок сбыта для российских товаров, которых избегают западные страны.

Китай также имеет некоторые рычаги воздействия на Украину, которая не хотела бы подорвать шансы китайской поддержки ее восстановлению, считает Сэмюэл Рамани, эксперт по России из Оксфордского университета.

По его словам, КНР расширила торговлю с Украиной, кода после вторжения РФ в Крым в 2014 году не признала аннексированную территорию российской.

«Самое главное, Зеленский не хочет настолько провоцировать Китай, чтобы они начали вооружать Россию», — уточняет Рамани.

Может ли Китай быть честным посредником?

Тесные связи Пекина с Москвой означают, что его посредническая роль будет рассматриваться с глубоким скептицизмом. За несколько дней до того, как РФ вторглась в Украину, Китай и Россия объявили о партнерстве, которое «‎не имеет границ»‎.

Хотя Китай призывал к миру с самого начала конфликта в Украине, во многом он транслировал позицию России, согласно которой НАТО угрожает РФ своим расширением на Восток, в то время как западные союзники Украины раздувают пламя войны, поставляя ей танки и ракеты.

Эндрю Смолл, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, в беседе с TRT заявил: Китай хочет, чтобы его видели как мирного посредника, но он не готов давить на Путина, чтобы тот прекратил войну — Си не хочет жертвовать своими отношениями с Россией.

«Пекин не использовал свою силу и не пытался принудить Россию к каким-либо действиям», — констатировал Смолл.

Конфликт в Украине будет одной из тем обсуждения российского и китайского лидеров во время визита председателя Си в Москву 20-21 марта, пояснил агентству ТАСС помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«‎Конечно, конфликт в Украине будет обсуждаться. Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, мы знаем о китайском плане урегулирования‎»‎, — отметил Ушаков.