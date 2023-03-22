Власти Германии наблюдают всплеск преступлений ультраправых на почве ненависти: в 2022 году экстремисты совершили свыше 23 тыс. преступлений, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Издание ссылается на заявления представителей правительства ФРГ на заседании бундестага по случаю «Международного дня борьбы за ликвидацию расизма 21 марта», и на отчеты, подготовленные Федеральным уголовным управлением Германии.

Зафиксировано, что в 2017 году ультраправые совершили в ФРГ 20,5 тыс. преступлений, примерно то же количество в 2018-м и свыше 22,3 тыс. в 2019-м. В 2020 году этот показатель достиг рекордных 23,6 тыс. преступлений, в 2021-м он снизился до 21,9 тыс. Однако в 2022 году эта цифра вновь выросла — ультраправые совершили свыше 23 тыс. преступлений.

Окончательный отчет по этому вопросу будет объявлен в ближайшие месяцы, подчеркивает «‎Анадолу». Представители правительства ФРГ допускают, что цифра может превысить рекордный уровень предыдущих лет.

Большинство рассматриваемых преступлений были зарегистрированы как «‎пропагандистские»‎, то есть без нанесения физического вреда. Судя по ответам правительства на парламентские вопросы, число случаев применения насилия в прошлом году выросло: в 2022 году крайне правые группы совершили 1138 актов насилия.

В то время как в 2018 году ультраправые совершили 1156 актов насилия, в 2019 году это число составило 986, в 2020 году — 1092, а в 2021 году — 1042.

Исламофобия на подъеме в Германии

Правительство ФРГ отдельно отмечает рост нападений на почве исламофобии. В 2022 году против мечетей и мусульман в Германии было совершено не менее 569 преступлений.

Согласно ответам правительства Германии на парламентские вопросы, в первом квартале 2022 года было зафиксировано 112 преступлений, во втором — 132, в третьем — 174 и в четвертом квартале 2022 года — 151 преступлений, зарегистрированных как нападения на почве ненависти.

Было заявлено, что речь идет о таких преступлениях, как подстрекательство общественности, нанесение телесных повреждений, оскорбление, угрозы, повреждение имущества или использование запрещенной символики.

В то время как в результате нападений на мусульман пострадали 25 человек, в прошлом году на мечети было совершено не менее 45 нападений. Виновниками большинства рассматриваемых преступлений и нападений были правые экстремисты.

Ожидается, что фактические цифры будут выше, окончательный отчет по этому вопросу будет объявлен через несколько месяцев.

Антисемитизм и нападения на беженцев

В 2022 году в Германии было совершено 2639 преступлений против евреев, из них 788 — в первом квартале года. Всего в этих инцидентах пострадал 31 человек.

Также в 2022 году Германии значительно выросло количество нападений на места проживания и размещения беженцев. По данным правительства, в 2022 году на дома беженцев было совершено 121 нападение. Хотя годом ранее было зафиксировано 70 нападений, то есть в 2022 году число преступлений на этой почве увеличилось на 73%.

В 2022 году также произошло 1248 нападений на просителей убежища и беженцев за пределами их убежищ.