Власти Германии наблюдают всплеск преступлений ультраправых на почве ненависти: в 2022 году экстремисты совершили свыше 23 тыс. преступлений, сообщает агентство «Анадолу».
Издание ссылается на заявления представителей правительства ФРГ на заседании бундестага по случаю «Международного дня борьбы за ликвидацию расизма 21 марта», и на отчеты, подготовленные Федеральным уголовным управлением Германии.
Зафиксировано, что в 2017 году ультраправые совершили в ФРГ 20,5 тыс. преступлений, примерно то же количество в 2018-м и свыше 22,3 тыс. в 2019-м. В 2020 году этот показатель достиг рекордных 23,6 тыс. преступлений, в 2021-м он снизился до 21,9 тыс. Однако в 2022 году эта цифра вновь выросла — ультраправые совершили свыше 23 тыс. преступлений.
Окончательный отчет по этому вопросу будет объявлен в ближайшие месяцы, подчеркивает «Анадолу». Представители правительства ФРГ допускают, что цифра может превысить рекордный уровень предыдущих лет.
Большинство рассматриваемых преступлений были зарегистрированы как «пропагандистские», то есть без нанесения физического вреда. Судя по ответам правительства на парламентские вопросы, число случаев применения насилия в прошлом году выросло: в 2022 году крайне правые группы совершили 1138 актов насилия.
В то время как в 2018 году ультраправые совершили 1156 актов насилия, в 2019 году это число составило 986, в 2020 году — 1092, а в 2021 году — 1042.
Исламофобия на подъеме в Германии
Правительство ФРГ отдельно отмечает рост нападений на почве исламофобии. В 2022 году против мечетей и мусульман в Германии было совершено не менее 569 преступлений.
Согласно ответам правительства Германии на парламентские вопросы, в первом квартале 2022 года было зафиксировано 112 преступлений, во втором — 132, в третьем — 174 и в четвертом квартале 2022 года — 151 преступлений, зарегистрированных как нападения на почве ненависти.
Было заявлено, что речь идет о таких преступлениях, как подстрекательство общественности, нанесение телесных повреждений, оскорбление, угрозы, повреждение имущества или использование запрещенной символики.
В то время как в результате нападений на мусульман пострадали 25 человек, в прошлом году на мечети было совершено не менее 45 нападений. Виновниками большинства рассматриваемых преступлений и нападений были правые экстремисты.
Ожидается, что фактические цифры будут выше, окончательный отчет по этому вопросу будет объявлен через несколько месяцев.
Антисемитизм и нападения на беженцев
В 2022 году в Германии было совершено 2639 преступлений против евреев, из них 788 — в первом квартале года. Всего в этих инцидентах пострадал 31 человек.
Также в 2022 году Германии значительно выросло количество нападений на места проживания и размещения беженцев. По данным правительства, в 2022 году на дома беженцев было совершено 121 нападение. Хотя годом ранее было зафиксировано 70 нападений, то есть в 2022 году число преступлений на этой почве увеличилось на 73%.
В 2022 году также произошло 1248 нападений на просителей убежища и беженцев за пределами их убежищ.