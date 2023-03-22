Рамадан — священный месяц в исламе, в течение которого мусульмане воздерживаются от еды и питья с восхода солнца до заката.

Согласно исламу, Рамадан знаменует собой месяц, когда Пророку Мухаммаду была ниспослана священная книга Коран. Это произошло более 1400 лет назад.

Начало месяца определяется появлением на небе полумесяца — он знаменует начало исламского лунного месяца. Мусульманский мир полагается на наблюдения за Луной, чтобы определить начало Рамадана.

В этом году первый день поста, как ожидается, наступит в четверг, 23 марта — при условии появления новолуния в разных уголках мира.

Исламский календарь — календарь хиджры — основан на лунных циклах, они варьируются в пределах 29-30 дней. Он отличается от григорианского календаря, который основан на солнечных циклах. В результате начало и конец Рамадана каждый год отличаются.

Наблюдение за Луной — важная часть исламской традиции определения значимых дат. За небесным телом наблюдают астрономы и религиоведы в разных странах мира. В некоторых местах наблюдение за Луной осуществляется невооруженным глазом, а в других используют телескопы или другие передовые технологии.

Как только появляется полумесяц, мусульмане отмечают это как начало Рамадана и наступления поста.

Конец священного месяца отмечается появлением следующего полумесяца — это сигнализирует о начале Ураза-байрама, одного из двух больших праздников мусульман. Это время празднования, с пиршествами, раздачей милостыни, подарками и общением с семьей и друзьями.

Рамадан и благотворительность

Мусульмане во всем мире отмечают месяц Рамадан по-разному, но определенные практики и обычаи стандартны для всего исламского мира.

Один из важнейших аспектов Рамадана — это пост. В течение месяца мусульмане воздерживаются от еды, питья и других физических потребностей с восхода и до заката солнца. Это сделано для того, чтобы помочь верующим сопереживать и сострадать нуждающимся и поощрить самодисциплину и духовное размышление.

Помимо поста, мусульмане также молятся и занимаются благотворительностью. Многие мечети проводят дополнительные молитвы и проповеди в течение месяца Рамадан.

Мусульманам всех возрастов, молодым и старым, в течение этого месяца рекомендуется читать Коран.

Молитва таравих — еще один аспект Рамадана, который дает мусульманам возможность быть ближе к Богу, а также возможность общения для верующих в мечетях. Таравих — дополнительная молитва, совершаемая в течение месяца после молитвы Иша — одной из пяти ежедневных дуа (молитв) мусульман.

Благотворительность также важна для Рамадана — ислам призывает верующих щедро делиться с нуждающимися. Многие мечети и организации предлагают еду, одежду и другие предметы первой необходимости бедным и нуждающимся в течение месяца. Многие мусульмане во время Рамадана делают специальные пожертвования для малоимущих.

Рамадан — это также время для семьи и близких. Многие мусульмане разговляются с семьей и друзьями, а мечети и общественные организации часто устраивают ифтары, где люди могут собраться вместе, чтобы разговляться и общаться.

Месяц Рамадан — это время духовного обновления и построения сообщества для мусульман всего мира. Это время, чтобы сосредоточиться на вере, семье и благотворительности, а также задуматься о ценностях, лежащих в основе ислама.

Почему разные даты?

В исламской юриспруденции есть два взгляда на определение новолуния: одни считают, что оно должно быть увидено невооруженным глазом, другие — что нужны научные измерения и расчеты.

Время появления полумесяца можно узнать, используя передовые технологии и научные измерения. С другой стороны, увидеть полумесяц после новолуния невооруженным глазом можно только через 8-10 часов после его появления.

В настоящее время многие страны, такие как Турция, определяют начало Рамадана на основе технологий и научных расчетов, в то время как другие, такие как Саудовская Аравия, Бангладеш, Пакистан и Индия, определяют его на основе видимости невооруженным глазом.

Однако исламские ученые уточняют: допустимы оба способа наблюдения за Луной. Верующие должны действовать в соответствии с местными условиями.