Разработчики военных технологий представили депутатам Госдумы РФ мобильные бункеры, дрон-ретранслятор и щит, способный скрывать военных от спутников. Парламентарии поручили изучить возможность оказания содействия разработчикам и направить инновации в зону боевых действий в Украине. Об этом сообщает российское издание РБК.

Презентация «новейших образцов оборонных технологий» состоялась во время встречи Координационного штаба помощи мобилизованным. Она проходила на площадке комитета Госдумы по обороне.

«При необходимости в рамках возложенных функций» подразделения вооруженных сил готовы оказывать содействие разработчикам, заявил председатель научно-технического комитета Главного управления боевой подготовки ВС РФ Сергей Егоров.

Член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов предложил создать Центр поддержки оборонных инноваций. Он будет содействовать тому, чтобы военные РФ получили новейшие средства для борьбы с беспилотниками. Наиболее перспективные технологические решения будут направлены в Украину для «‎проверки в реальных боевых условиях‎», уточняет РБК.

Ноу-хау от российских разработчиков

Сотрудники оборонной отрасли представили депутатам щиты, «‎‎которые путем преломления лучей полностью скрывают позицию. Если точка полностью накрыта нашим щитом, то сверху видны кусты, деревья, камни, но не видно человека или технику».

Щиты предназначены в том числе для того, чтобы покрывать ими окопы и скрывать перемещения военных, отмечает РБК со ссылкой на слова представителя отрасли.

Также на заседании Координационного штаба представили дрон-ретранслятор — он «позволяет заглянуть за горизонт и обезопасить оператора дрона».

Линейка бункеров, презентованная депутатам, включает стационарные объекты длиной 6 м и 4,5 м, а также мобильный бункер длиной 2,5 м. Его можно использовать как переносное фортификационное сооружение, а также в качестве блок-поста и КПП.

Кратковременно в таком бункере могут находиться до семи человек, долговременно — до пяти. На следующей неделе первый образец мобильного бункера планируется отправить в зону боевых действий, пишет РБК.