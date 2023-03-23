Лондонская столичная полиция (Met) признана институционально расистской, женоненавистнической и неспособной контролировать себя сама, говорится в независимом обзоре, заказанном бывшей главой полицейского бюро Крессидой Дик в 2021 году. Данные исследования приводит TRT World.

Обзор был заказан после того, как действующий офицер Met был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство молодой женщины Сары Эверард — это шокирующее дело привлекло внимание к положению дел в полиции, уточняет издание.

Луиза Кейси, член верхней палаты парламента Великобритании, которая руководила исследованием, заявила, что в полиции необходимо провести «радикальную» реформу, поскольку в ведомстве обнаружены серьезные недостатки. В Met работают свыше 43 тыс. офицеров и сотрудников.

«Мы обнаружили широко распространенные издевательства, дискриминацию, институциональную гомофобию, женоненавистничество и расизм», — говорится в отчете. Авторы исследования также отмечают: «женщины и дети не получают защиты и поддержки, которых они заслуживают».

Женщины в силовых структурах неохотно высказываются о женоненавистническом отношении к себе, опасаясь последствий для своей карьеры, говорится в отчете. Высказывания сотрудников полиции против женщин часто выдаются за «стеб».

«Столичная полиция не защитила своих сотрудниц или представителей общественности от сотрудников, виновных в домашнем насилии, а также от тех, кто злоупотребляет своим положением в сексуальных целях», — следует из 363-страничного отчета.

«Несмотря на то, что Met заявляет, что предотвращение насилия в отношении женщин и девочек является приоритетом для столичной полиции, к нему относились иначе, чем к «серьезному насилию». На практике это означало, что к женоненавистническому насилию не относились так серьезно с точки зрения ресурсов и расстановки приоритетов», — пишут авторы отчета.

В одном примере, который рассматривают в исследовании, женщине-офицеру не рекомендовали подавать официальную жалобу после того, как коллега-мужчина приставал к ней.

Среди других упомянутых случаев — одному офицеру-сикху его коллеги отрезали бороду, потому что его коллега-офицер счел это забавным. Тюрбан другого офицера положили в коробку для обуви по тем же причинам, а в ботинки офицера-мусульманина положили бекон.

«Разгромный» отчет

Отчет, который глава МВД Великобритании Суэлла Браверман назвала «резким», был опубликован более чем через два десятилетия после расследования убийства чернокожего подростка Стивена Лоуренса в 1999 году. Во время изучения дела специалисты выявили институциональный расизм в силовых структурах.

В обзоре говорится, что самым большим препятствием была культура замалчивания в полиции и отрицание масштабов его проблем.

Комиссар столичной полиции Марк Роули, самый высокопоставленный офицер полиции Великобритании, заявил: «Мы подвели лондонцев, и мы подвели нашу собственную линию фронта. Мне очень жаль».

«[Отчет] вызывает целый ряд эмоций: гнев, разочарование, смущение. Но больше всего он вызывает решимость», — добавил Роули.

Премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что доверие к полиции было «сильно подорвано». А министр Браверман заявила на слушании перед парламентом, что «на полное решение некоторых серьезных проблем, стоящих перед организацией, могут уйти годы».