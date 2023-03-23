Страны Евросоюза перейдут к совместным закупкам миллиона артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм для Украины в рамках плана стоимостью около 2 млрд евро. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД и Минобороны ЕС. Ее слова приводит Politico.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уточнил: страны Евросоюза достигли «непростого, но политического консенсуса» передать Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм (стандарта НАТО). ЕС поставит их украинской армии в течение 12 месяцев.

Позднее пресс-служба Евросоюза опубликовала официальное заявление о том, что 17 из 27 стран блока плюс Норвегия договорились поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1 млн снарядов в течение одного года. На сумму €1,04 млрд будут закуплены снаряды, уже имеющиеся на складах ЕС. Еще €1 млрд страны союза потратят на производство новых снарядов.

Средства на закупку и поставку вооружений возьмут из Фонда мира Европейского оборонного агентства (EDA). Эта ранее малоизвестная программа стала основным инструментом ЕС во время войны для частичного возмещения странам блока запасов оружия, которое они отправили Украине.

Детали сделки еще под вопросом

По итогам встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Twitter, что это «историческое решение».

Соглашение о совместной поставке боеприпасов ВСУ стало знаменательным моментом для ЕС, пишет Politico. Это первый случай в истории союза, когда европейский блок планирует совместную закупку оружия для страны, находящейся в состоянии войны.

Как отмечает издание, страны ЕС пока не пояснили, как именно они будут наращивать промышленные мощности для производства боеприпасов и как будут финансировать программу. Документ, распространенный 20 марта, просто предлагает Европейской комиссии изучить вопрос и «представить конкретные предложения».

Politico отмечает: принятая ЕС инициатива по поставкам оружия ВСУ может стать благом для Франции и ее многочисленных оборонных фирм. Париж обладает самым сильным оборонным сектором в блоке, французы долгое время настаивали на увеличении европейских расходов на оборону в пределах границ ЕС.

Неназванные собеседники издания сообщили, что французские чиновники также настаивали на включении в схему поставок ВСУ ракет, однако пока страны ЕС не достигли консенсуса по этому вопросу.

Как отмечает агентство «‎Анадолу»‎, европейские чиновники также рассматривают возможность поставлять «‎летальные вооружения»‎ странам за пределами ЕС — в частности, речь идет о Нигерии и Сомали.