США перебрасывают устаревшие штурмовики A-10 вместе с истребителями F-15E и F-16 на Ближний Восток в рамках своего плана по сдерживанию России и Китая. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Вооруженные силы США переходят в новую эру соперничества «великих держав» с Китаем и Россией, уточняет издание. Вашингтон много лет стремился сократить свое присутствие на Ближнем Востоке только для того, чтобы потом столкнуться с целым рядом проблем, отмечает газета.

Центральное командование США (CENTCOM), отвечающее за операции на Ближнем Востоке, определило, что ему необходимо оставить в регионе 2,5 эскадрильи реактивных истребителей, цитирует WSJ неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

Но сейчас Вашингтон сосредоточен на сдерживании КНР, который США считают постоянной угрозой, а также обеспокоен конфликтом России и Украины. Потому Минобороны США постановило, что заявленного числа истребителей недостаточно для противостояния влиянию Пекина и Москвы в регионе — ведомство предложило отправить на Ближний Восток дополнительные партии штурмовиков А-10.

Развертывание запланировано на апрель и происходит, несмотря на неоднократные просьбы ВВС США о выводе из эксплуатации А-10 и производстве новых самолетов, уточняет WSJ. Парк А-10 будет сокращен с 281 до 260 единиц, поскольку ВВС считают, что в будущих войнах потребуются самолеты, способные выполнять сложные задачи.

Газета отмечает: такое распределение сил вызвало удивление в военных кругах США, поскольку американские ВВС неоднократно запрашивали разрешение списать штурмовики А-10, а высвобожденные ресурсы использовать для выпуска новых самолетов.

WSJ отмечает: CENTCOM стремился компенсировать свое небольшое повседневное присутствие в регионе, развернув воздушные и морские беспилотники и работая с региональными партнерами.

Так, в январе силы США и Израиля провели крупные военные учения, в которых участвовало более 140 самолетов. Их целью было продемонстрировать способность США перебрасывать силы в регион в случае кризиса, пишет газета.