Последний «Страновой отчет о терроризме за 2021 год» Госдепартамента США прекрасно отражает состояние турецко-американских двусторонних отношений.

Несмотря на кажущуюся прочную основу и долгую историю союза Анкары и Вашингтона, США по-прежнему не удается непредвзято взглянуть на проблемы и потребности турецкой стороны.

Длинный список разногласий и причин напряженности между двумя странами можно свести к одному аспекту: Вашингтон пренебрегает вопросами национальной безопасности и жизненно важными интересами Анкары. В докладе Госдепа есть сразу несколько моментов, вызывающих гнев Анкары, но главное послание — США продолжают свою давнюю политику пренебрежения интересами Турции.

Анкара уже давно стала мишенью для нескольких террористических организаций — от ДАЕШ до ОНС/PПK и FETÖ. Их громкие и смертоносные нападения на Турцию видны всем. Например, предпринятая террористами попытка государственного переворота в Турции в 2016 году и несколько взрывов со стороны ДАЕШ и ОНС/PПK в крупных турецких городах. Но Вашингтон до сих пор не разделяет опасений Анкары.

Раздор из-за статуса террористов

Как видно из тона и формулировки доклада Госдепа, Вашингтон предпочитает дискредитировать усилия Турции по борьбе с терроризмом. Это в некотором смысле играет на руку тем самым террористическим группировкам, против которых борется Анкара, поскольку США называют «заслуживающей доверия» пропагандистскую риторику террористов.

Турция уже давно не возлагает на Вашингтон особых надежд. Для США даже просто сохранение нейтралитета между союзником по НАТО с одной стороны и террористическими группировками с другой кажется большим «одолжением», которое Вашингтон пока совершить не готов. Потому США продолжают дискредитировать Турцию, вторя пропаганде террористических групп.

Вероятно, самая большая причина раздора между Анкарой и Вашингтоном — «статус» ОНС/PПK как «основного партнера Вашингтона в борьбе с терроризмом» против ДАЕШ под маской так называемых «Сирийских демократических сил (SDF)», как это следует из отчета Госдепа.

Это то же пренебрежительное отношение Вашингтона к неоднократным предупреждениям и протестам Анкары против сотрудничества США с одной террористической группировкой для «победы над другой». В то время как экзистенциальная угроза, которую ОНС/PПK представляет для Турции, очевидна — об этом свидетельствуют ее многочисленные террористические атаки как в приграничных районах, так и в крупных городах Турции — Вашингтон вносил и продолжает вносить свой вклад в организационные возможности ОНС/PПK. А террористы используют их для подрыва национальной безопасности Турции.

«‎Дипломатия землетрясений‎» не помогла

Приверженность Вашингтона партнерству с ОНС/PПK настолько сильна, что даже «дипломатия землетрясений» между Анкарой и Вашингтоном не смогла ее ослабить. Несмотря на довольно щедрую гуманитарную помощь США пострадавшей от землетрясения Турции и сочувственные послания госсекретаря Энтони Блинкена во время его визита, политик не удержался и подтвердил приверженность Вашингтона партнерству с ОНС/PПK во время пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Блинкен четко разграничил атмосферу солидарности между двумя странами после землетрясения и долгосрочную политику своего правительства по поддержке ОНС/PПK.

Что упускают из виду создатели политики «партнерства с ОНС/PПK» в Сирии в Вашингтоне, так это тот факт, что ОНС/PПK — это онтологический вопрос безопасности для турецкого государства и народа из-за сепаратистских планов террористов.

Не обращая внимания на эту обеспокоенность, Вашингтон усиливает свой «враждебный» образ в глазах простых турецких людей, чье мнение всегда будет определять политический выбор и направление нынешнего и всех будущих правительств Турции.

Трудно поверить, что при наличии у Вашингтона долгосрочного видения общего будущего с Анкарой США безрассудно подрывают свои перспективы посредством такой политики и действий.

Вашингтон укрывает сторонников FETÖ

Игнорирование США беспокойства Турции в отношении FETÖ, террористической организации Фетхуллаха Гюлена — члены которой были заговорщиками во время попытки госпереворота в Турции в 2016 году, повлекшей гибель 252 мирных жителя — стало колоссальным источником напряженности и недоверия между Анкарой и Вашингтоном.

США не только не отреагировали на доказательства связи секты с попыткой государственного переворота, предоставленные Анкарой, но и продолжают принимать на своей территории главаря FETÖ Гюлена. В США также скрываются десятки высокопоставленных беглецов этой террористической организации, несмотря на настойчивые и неоднократные запросы Турции об экстрадиции.

Как будто одного этого, не вполне добрососедского, отношения было недостаточно — Госдеп в своем отчете охарактеризовал усилия Анкары против FETÖ как «политически мотивированные». Это не что иное, как обеление организации и ее преступлений. Несмотря на огромное количество доказательств, Вашингтон предпочитает смотреть в другую сторону и даже занимает преднамеренную политическую позицию, озвучивая аргументы FETÖ против законного правительства Турции.

Доклад основан на сообщениях СМИ

Доклад Госдепартамента о терроризме — это не только враждебный документ с явной политической перспективой, но и документ с низкими стандартами точности.

Некоторые аспекты отчета основаны на необоснованных сообщениях СМИ, а не на оценке самого Госдепа. Судя по поразительному совпадению между сообщениями и давними тезисами в отношении одних и тех же террористических групп, эти сообщения в СМИ, похоже, были в основном сфабрикованы сторонниками террористических групп.

Например, одна из таких групп неоднократно использовала тактику подмены изображений: террористы использовали фото, на которых запечатлены горе и боль мирных жителей из других зон конфликта и ложно приписывали их турецким военным операциям. Региональные СМИ неоднократно опровергали эту дезинформацию. Несмотря на это, многие западные СМИ и их корреспонденты продолжают распространять дезинформацию ОНС/PПK через новостные сообщения и посты в социальных сетях.

Тот факт, что аргументы и пропаганда террористических группировок наполняют официальные политические документы США и даже саму их политику, свидетельствует о глубоко ошибочном характере отношения Вашингтона к Анкаре.

Обучают ли США террористов РПК управлять вертолетами?

На самом деле документы и заявления — не единственные признаки неприемлемого подхода Вашингтона к террористическим группировкам. Этот подход основан на глубоко ошибочной политике, подкрепленной действиями. Недавний визит председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли на северо-восток Сирии и его подтверждение приверженности Вашингтона поддержке ОНС/РПК как «г‎лавного партнера в борьбе против ДАЕШ»‎ вызвали гнев Турции. Посол США в Анкаре Джефф Флаке также был вызван в МИД Турции для объяснений.

Аналогичным образом недавнее загадочное падение вертолета в городе Дахук на севере Ирака подняло дополнительные вопросы о порочных отношениях Вашингтона с ОНС/PПK.

По оценке Курдского регионального правительства, несколько членов РПК погибли в результате крушения вертолета, что, естественно, вызвало вопрос: позволяет ли Центральное командование США управлять вертолетами террористам РПК в рамках их усилий по обучению и наращиванию потенциала против ДАЕШ?

Пентагон отрицает факт обучения пилотов SDF, в которых доминируют ОНС/PПK. Однако это не объясняет, почему члены РПК совершали несанкционированный полет на вертолете в северном Ираке. Более того, даже если члены РПК сами не пилотировали вертолет, не менее тревожным считается альтернативный сценарий — что вертолет для нужд РПК пилотировал американский военнослужащий.

Дополнительный военный потенциал, предоставляемый США ОНС/PПK на севере Сирии на протяжении многих лет, уже был источником беспокойства в Турции. Но использование террористами РПК американского воздушного средства для необъяснимой «миссии» в Ираке представляет собой прорыв и скачок в организационном потенциале последней — это недопустимо для Анкары.

Более того, это посылает двойственные сигналы о намерениях Вашингтона в отношении ОНС/PПK. В конце концов, отношения между США и террористической группировкой могут оказаться стратегическими и долгосрочными, а не ограниченными во времени «тактическими», ограниченными миссией «против ИГИЛ». Если США не предоставят удовлетворительные объяснения причин загадочной катастрофы вертолета, между Анкарой и Вашингтоном не может быть установлено долгосрочное доверие.

В свете доклада Госдепартамента, визита высокопоставленного генерала США в Сирию и таинственного крушения вертолета изменения ошибочного отношения Вашингтона и, следовательно, улучшения двусторонних отношений не предвидится.