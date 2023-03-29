Руководство США меняет подход к ситуации в Украине: теперь Вашингтон надеется на то, что Киев одержит победу в войне с РФ и вернет себе все утраченные территории. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена.

Политика Белого дома во всем определялась необходимостью избежать риска перерастания войны РФ и Украины в региональный конфликт или, что еще хуже, в прямую конфронтацию между Россией и НАТО, отмечает издание.

По данным газеты, заявление президента РФ Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия подчеркнуло потенциальную опасность конфликта Запада с Россией.

Однако, несмотря на тревожные ядерные угрозы Москвы, НАТО стало смелее, подчеркивает Times. В частности, альянс поставляет Киеву все более современные виды вооружения, включая танки и бронетехнику.

«‎‎Мы хотим увидеть, как Украина победит и сохранит за собой всю свою территорию»‎, — заявил неназванный собеседник издания.

По его словам, теперь цель Вашингтона — обеспечить «‎суверенитет и независимость‎»‎ Украины, а это означает возвращение всех утраченных территорий.

«‎‎Реалистичная оценка в том, что этого не произойдет [в обозримом будущем]»‎, — подчеркнул представитель Белого дома, которого цитирует Times. При этом он уточнил: Москва сейчас «‎‎не проявляет никакого интереса к переговорам‎»‎.

Пересмотр стратегии

Ранее Вашингтон также предпочитал говорить не о победе над Россией, а об обеспечении Украине максимально сильной переговорной позиции.

«‎Ключевой вопрос теперь в том, изменились ли конечные цели альянса и стали ли военные притязания более масштабными»‎, — отмечает газета.

В начале октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий любые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот указ был принят в ответ на самопровозглашенную Россией аннексию территорий на востоке Украины в ходе фиктивных референдумов.

После этого официальные лица США, в том числе советник по национальной безопасности Джейк Салливан, начали более настоятельно требовать от украинцев изменить свою риторику.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на решение Зеленского заявил: России «‎‎остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины»‎. При этом, по его словам, РФ «с самого начала спецоперации» выступала за то, чтобы достижение выдвинутых ею условий «обеспечивалось мирными дипломатическими переговорными средствами».

В ноябре того же года, как сообщал CNN, высокопоставленные официальные лица США призывали Украину дать понять о готовности к дипломатическим переговорам с Россией. Поводом для этого, как передает канал, послужили опасения, что общественная поддержка военных действий Киева может ослабнуть, если конфликту не будет видно конца и если ни одна из сторон не пожелает начать мирные переговоры.

Источники CNN подчеркнули: дискуссии не направлены на то, чтобы побудить украинцев к переговорам сейчас — скорее, США хотят, чтобы Киев более четко дал понять, что украинская сторона хотела бы найти решение конфликта и что у Украины «‎есть моральное превосходство»‎.