В этом году военно-промышленный комплекс РФ произведет 1500 танков. Об этом 23 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он стал первым с начала войны в Украине российским политиком, заявившим об объемах производства вооружений. Медведев добавил: за последние 15 лет оборонная отрасль была модернизирована, несмотря на сопротивление «‎‎некоторых коллег».

«Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, то есть мы истратим всё, – вот бесконечные их разговоры. «Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты» и т. д. Одних танков в этом году мы 1500 штук сделаем», — заявил Медведев в интервью российским информагентствам и пользователям российской соцсети VK. Российский ВПК «раскочегарился, работает активно»‎, при этом большинство предприятий работает в три смены, «‎‎работает, что называется, с колес — прямо отдает всё в войска»‎, заявил он.

В январе глава Ростеха Сергей Чемезов указывал, что предприятия корпорации, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа, теперь работают практически круглосуточно — их сотрудники вышли на смены в новогодние праздники. Такой режим работы ввели, в частности, на «‎Высокоточных комплексах»‎, в Объединенной авиастроительной корпорации, а также в Объединенной двигателестроительной корпорации, «‎‎Вертолетах России», концерне «‎‎Уралвагонзавод» и других холдингах оборонно-промышленного комплекса РФ, отметил Чемезов.

Российская газета «‎Ведомости»‎ со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, сообщила: Россия планирует произвести несколько сотен новых танков типа Т-90М и Т-14. Большую часть остальных составят модернизированные танки типов Т-72 и Т-80, взятые с баз хранения военной техники. Будет модернизировано и некоторое количество более старых танков Т-62.

Издание приводит мнение главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, который считает: соответствующие решения по наращиванию производства новых танков Т-90М, очевидно, приняты.

«Эти танки смогут эффективно противостоять таким сильным западным танкам, как немецкий Leopard 2А6, британский Сhаllenger 2 и американский Abrams, которые планируется в этом году поставить ВСУ‎»‎‎, — пишут «‎Ведомости»‎.

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов, которого цитирует газета, полагает, что по всей видимости, общий объем производства новых танков для ВС РФ в 2023 года будет адекватен объявленным поставкам на Украину западных танков третьего поколения — Leopard 2, Сhаllenger 2 и Abrams.