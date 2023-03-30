24 марта члены датской ультраправой группы Patrioterne Gar Live собрались у посольства Турции в Копенгагене, вывесили антимусульманские плакаты и сожгли копию Корана вместе с национальным флагом Турции. Вся акция транслировалась в прямом эфире на странице группы в Facebook.

Эта исламофобская акция вызвала резкое осуждение со стороны Анкары. МИД Турции заявил, что никогда не примет такие «гнусные действия, допускаемые под видом свободы слова».

«Этот акт, совершенный в Рамадан, еще раз наглядно показал, что исламофобия, дискриминация и ксенофобия достигли в Европе тревожного уровня, и что уроки прошлого не извлечены», — заявили в турецком министерстве.

Акт, направленный на оскорбление чувств миллиардов мусульман во всем мире, осудила не только Турция. Другие страны исламского мира — Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Марокко и Пакистан — также выразили свое осуждение.

«Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает сожжение Священного Корана экстремистской группой в Дании перед посольством Турции в Копенгагене», — говорится в заявлении МИД страны. — «Королевство подчеркивает необходимость консолидации ценностей диалога, терпимости и уважения и отказа от всего, что сеет ненависть, экстремизм и изоляцию».

ОАЭ также подтвердили свое «постоянное неприятие всех практик, направленных на дестабилизацию безопасности в нарушение человеческих и моральных ценностей и принципов».

МИД страны подчеркнул «необходимость уважать религиозные символы и избегать подстрекательства и поляризации в то время, когда мир должен работать вместе для распространения ценностей терпимости и сосуществования и отвергать ненависть и экстремизм».

Политизация антимусульманской ненависти

Крайне правые группы в Европе все чаще используют свободу выражения мнений в качестве предлога для совершения актов ненависти против мусульман под защитой государства. Инцидент в Дании стал последним проявлением этой тенденции.

За последние пару месяцев Турция стала объектом нападок со стороны европейских крайне правых, поскольку Анкара выразила обеспокоенность тем, что такие страны, как Швеция, предоставляют убежище членам и сторонникам террористических группировок.

Ранее в январе крайне правый датско-шведский политик Расмус Палудан как минимум дважды сжег копии Корана — сначала у посольства Турции в Стокгольме, а затем перед мечетью в Дании. Его поступки вызвали резкое осуждение со стороны мусульман всего мира, подчеркивает канал.

Частота событий вынудила МИД Турции выступить с резким заявлением, продемонстрировав свою обеспокоенность «опасными проявлениями религиозной нетерпимости и ненависти в Европе».

«Европа, терпящая такие гнусные действия, оскорбляющие чувства миллионов людей, угрожает практике мирного сосуществования и в то же время провоцирует расистские, ксенофобские и антиисламские атаки, которые становятся повседневным явлением в Европе», — заявили в МИД.

Министерство подвергло критике правительства, «которые остаются безразличными» перед лицом таких действий, которые «маргинализируют мусульман, являющихся неотъемлемой частью европейского общества».

Ведомство призвало такие страны добиваться большего успеха в борьбе с исламофобией. Пока же «универсальные ценности, которые они (европейские страны) якобы защищают, попираются ногами», заявили в МИД Турции.

Министерство обороны страны также осудило «подлое, варварское и отвратительное нападение» в Дании, направленное против Корана и турецкого флага.

Оборонное ведомство Турции заявило: датские власти должны принять незамедлительные меры против преступников и предотвратить дальнейшие провокации, которые угрожают социальной гармонии и мирному сосуществованию.

«Неправомерное отношение» Дании, союзницы Анкары в НАТО, противоречит как духу альянса, так и общечеловеческим ценностям, говорится в сообщении Минобороны. Там также подчеркнули: Копенгаген должен немедленно найти виновных в совершении этого преступления на почве ненависти.