Общественная телерадиокомпания Турции TRT запустила TRT Afrika, новую цифровую новостную платформу, которая будет освещать политические, экономические, социальные и культурные события на африканском континенте.

Платформе был дан старт 31 марта во время «Первого саммита вещания», организованного TRT и Африканского союза радиовещания в Стамбуле. Трехдневный саммит начался 30 марта. В нем принимают участие глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи и генеральный директор Африканского союза радиовещания (AUB) Грегуар Нджака.

В соответствии с целями беспристрастной и инклюзивной журналистики TRT, TRT Afrika будет предоставлять своей аудитории альтернативный взгляд — актуальный и сбалансированный и освещать события, имеющие значение для африканского континента. Также платформа будет публиковать материалы от африканцев из диаспоры с позиции их оценки событий в мире.

Цель цифровой платформы TRT Afrika, сотрудники которой работают в 15 странах континента, — стать надежным источником новостей, рассказывая о глобальных событиях, значимых для африканской аудитории, и генерируя высококачественный контент для молодежи, получающей информацию и познающей мир через социальные сети. TRT Afrika будет работать в десятках африканских странах – от Гамбии до Марокко, от Нигерии до Камеруна. Таким образом, редакция расширяет давние обязательства Турции по отношению к Африке, предоставляя платформу для того, чтобы голоса африканцев были услышаны во всем мире.

TRT Afrika – седьмая международная платформа холдинга после TRT World, TRT Arabi, TRT Russian, TRT Deutsch, TRT Francais и TRT Balkan.

«Первый саммит вещания»

В первый день саммита в четверг представители Африканского вещательного союза собрались под девизом «Навстречу устойчивому будущему: Перестройка службы общественного вещания». По меньшей мере 23 журналиста из 16 африканских стран также прошли обучение по таким темам, как «Эволюция СМИ в процессе пандемии», «Вклад технологий в перемены в журналистике» и «Инструменты, которые можно использовать против западного этноцентрического подхода».

В пятницу на саммите пройдут панели по таким темам, как: «Отношения между Африкой и Турцией в зеркале общественных СМИ: общее видение и будущие перспективы», «Как африканские и турецкие общественные СМИ могут существовать в цифровую эпоху?» и «Меняющееся лицо глобальных новостных лент: общие основы для более справедливого мира» и др.