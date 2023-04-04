Турция в ближайшее время завершит сразу несколько крупных инфраструктурных проектов: запустит высокоскоростную железнодорожную линию Анкара-Сивас, новый туннель Зигана, линию метро Башакшехир-Каяшехир в Стамбуле и новую ветку метро в Анкаре. Об этом в беседе с агентством «‎Анадолу»‎ заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, с одной стороны, страна продолжает залечивать раны от землетрясений 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше. С другой, Турция продолжает работу над мегапроектами по всей стране.

Скоростной поезд Анкара-Сивас

Поезда на высокоскоростной линии Анкара-Сивас будут перемещаться со скоростью 250 км/ч. Благодаря запуску этой ветки маршрут между столицей Турции и городом Сивасом в центральной Анатолии уменьшится почти в 1,5 раза — с 603 км до 405 км. Время в пути сократится до двух часов.

В рамках проекта в общей сложности будет построено восемь станций: Эльмадаг, Кырыккале, Еркёй, Йозгат, Соргун, Акдагмадени, Йылдызели и Сивас. Около 1,4 млн человек, проживающих в провинциях Кырыккале, Йозгат и Сивас, получат возможность добираться до столицы на высоких скоростях.

Всего планируется построить 49 туннелей общей протяженностью 66 км, 49 виадуков протяженностью 27,2 км. Самый длинный туннель проекта, расположенный в районе Акдагмадени, будет иметь протяженность 5125 метров.

«Мы построили самый длинный железнодорожный виадук проекта в Чирикли-Кырыккале протяженностью свыше 2,2 тыс. метров, а также железнодорожный виадук с самым высоким пролетом в Турции — 90 метров. При его строительстве применялся метод подвижной опалубки. Кроме того, мы впервые использовали отечественные рельсы на линии высокоскоростного поезда», — уточнил министр Караисмаилоглу.

Линия Башакшехир-Каяшехир

Турция также продолжает работы по запуску новой линии метро в Стамбуле — на маршруте Башакшехир-Каяшехир. На линии протяженностью 6,2 км будет в общей сложности 4 станции — Онуркент, городская больница «‎Башакшехир Чам и Сакура‎», Каяшехир и Башакшехир Метрокент.

«Поезда рассчитаны на движение со скоростью 80 км/ч, они смогут перевозить до 70 тыс. пассажиров в час в одном направлении. Завершив линию метро Башакшехир-Каяшехир, мы соединим ее с клиникой «‎Башакшехир Чам и Сакура‎», одной из самых передовых и современных больниц мира», — отметил министр.

Кроме того, в больницу можно будет добраться и на других видах общественного транспорта.

Новая ветка также будет интегрирована в линию Багджылар — Олимпияткёй на станции Метрокент, и линию метро Халкалы — Аэропорт Стамбул на станции Каяшехир. Благодаря этой интеграции появится больше опций, чтобы добраться до нового аэропорта Стамбула на метро. Время в пути между Метрокентом и площадью Свободы (Бакыркёй) составляет 29 минут, между Метрокентом и аэропортом Стамбула — 24 минуты, подчеркнул Караисмаилоглу.

Туннель Зигана

Министр также отметил: с открытием туннеля «Новая Зигана» на востоке Турции транспортная инфраструктура страны станет качественнее, быстрее и безопаснее.

Туннель соединит Трабзон, важнейший экономический центр восточного региона Черного моря, с Байбуртом, Ашкале и Эрзурумом через Гюмюшхане. Это маршрут в рамках концепции Шелкового пути и имеет высокую транспортную нагрузку, пояснил политик.

«Туннель Зигана имеет длину 14,5 км, его общая протяженность с подъездными путями — 15,1 км. Вентиляционные системы туннеля были построены с помощью вертикальных шахтных конструкций — это первый опыт их применения в автомобильных туннелях Турции. Зигана также станет самым длинным в Турции и Европе и третьим по длине двухтрубным туннелем в мире», — сообщил Караисмаилоглу.

По его словам, на существующем маршруте были устранены 90 поворотов, это позволило сократить дорогу на 8 км.

«Время в пути сократилось в среднем на 20 минут, на 10 минут для легковых автомобилей и на 60 минут для большегрузных транспортных средств. Также обеспечен комфортный транспортный поток в зимних условиях», — подчеркнул министр.

При этом он отметил: при строительстве и проектировании задействованы 100% внутренние ресурсы Турции. Проект полностью реализуют турецкие инженеры и рабочие.

Линия метро АКМ-Гар-Кызылай в Анкаре

Министр также уточнил: власти страны продолжают инвестировать в железнодорожную инфраструктуру не только в Стамбуле, но и по всей Турции. Так, в Анкаре запустят прямое сообщение между районами Кечиорен и Кызылай при помощи ветки метро АКМ-Гар-Кызылай.

Линия будет состоять из трех станций. Пропускная способность ветки составит 600 тыс. пассажиров в день. В дополнение к имеющимся 108 вагонам подвижного состава министерство закупило 324 вагона нового поколения.

Кроме того, ведомство в четыре раза увеличило количество поездов метро, работающих на линиях.

«Мы увеличили пропускную способность [метро], модернизировав центр хранения и обслуживания транспортных средств. Мы ожидаем, что общая экономия средств составит €378,9 млн за 35 лет с открытия линии метро»‎, — заключил министр.