За год с лишним, что продолжаются полномасштабные боевые действия в Украине, в новостях периодически появляется тема Приднестровья — региона Молдовы, де-факто неподконтрольного Кишиневу. Жизнь там, как может показаться неподготовленному обывателю, полностью противоречит нынешнему историческому моменту. На улицах Тирасполя — столицы Приднестровья всюду можно увидеть российские триколоры.

Есть и прямое российское военное присутствие — порядка 1,5 тысяч человек, которые, правда, зачастую являются местными жителями с российскими паспортами. Все это, как ни странно, происходит не к востоку, а к западу от Украины — в сотне километров от Одессы, которую в начале боевых действий называли одной из приоритетных целей российских войск, но даже приблизиться к ней не смогли. Не менее странно выглядит и появление в стране, граничащей с Украиной, новой пророссийской партии, которая открыто поддерживает контакты с Москвой.

На этом фоне периодически заходит речь и о знаменитом складе советских боеприпасов в селе Колбасна — столь необходимых Украине и при этом охраняемых небольшим российским контингентом. Кроме российских войск в регионе есть армия непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), но будут ли они в случае чего отражать наступление Украины — вопрос спорный. Жители региона зачастую имеют сразу несколько гражданств: Молдовы, Румынии, России и Украины.

«Нельзя допустить войну в Приднестровье. Через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне, — заявил в конце марта лидер региона Вадим Красносельский. — Это, может быть, громкое заявление, но, если вмешается Приднестровье, то вмешается и Молдова. Если вмешается Молдова, то вмешается и Румыния, а Румыния — уже член НАТО. Вмешается Румыния — вмешается, соответственно, и Россия. Какими средствами, каким оружием — тут уже открытый вопрос. Думаю, если это будет касаться уже глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в применении».

По словам же главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия будет вынуждена вмешаться уже на первом этапе предполагаемой эскалации в Приднестровье.

«Я еще раз хочу сказать, что Россия несет ответственность за безопасность в Приднестровье в полном соответствии с мандатом, который есть у наших военнослужащих. Мы этим мандатом будем руководствоваться», — сказал Лавров.

Правительство Украины, по словам Лаврова, напротив, нарушает свои обязательства, так как «однозначно заняло сторону Кишинева», «роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения» и «всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы».

Подобные пугающие сценарии не раз озвучивались в течение всего 2022 года, но так и не реализовались. Пик напряженности, если судить по заявлениям политиков, пришелся на февраль 2023 года. Тогда в Москве говорили о готовящейся «провокации» с участием переодетых в российскую форму украинских военных, и даже предостерегали «страны — члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов».

При этом Киев давал понять, что не пойдет на такой шаг, так как рассматривает Приднестровье исключительно как часть Молдовы и не станет вводить войска на его территорию без санкции Кишинева.

«Де-юре молдавская сторона, если ей нужна поддержка Украины, должна обратиться к президенту Зеленскому, а он, в свою очередь, должен принять соответствующие решения», — заверил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Риск того, что в Приднестровье спустя 31 года возобновятся боевые действия (противостояние в регионе прекратилось в 1992 году), по всей видимости, следует оценивать исходя из двух факторов: насколько высоко Киев оценивает угрозу со стороны российских военных, размещенных в Приднестровье, и насколько ему, в контексте ожидающегося весеннего наступления, нужны боеприпасы со склада в селе Колбасна.

Однако, по мнению, политического аналитика из Молдовы Виктора Чобану, этих факторов недостаточно, чтобы вызвать эскалацию.

«Российский контингент достаточно малочислен, тем более что из России там в основном офицеры, остальные — местные жители. На сегодняшний день эта группировка не представляет военной опасности, да и не обладает мотивацией участвовать в военных действиях, — отметил в комментарии TRT на русском Виктор Чобану. — Что касается вооружений на складах в селе Колбасна, то их роль сильно преувеличена. За долгие годы часть вооружений была распродана на черном рынке, а другая представляет собой металлолом, начиненный взрывчаткой. То есть боеприпасы просто опасны для тех, кто попытается их использовать».

Тем не менее, по словам Чобану, сценарии возможной войны в Приднестровье активно обсуждается молдавской оппозицией — как средство давления на власть. «Согласно свежему сценарию от пророссийской партии «Шор», Приднестровье вроде как хочет захватить Румыния, для чего Кишинев якобы передал ей 10 тыс. комплектов униформы молдавской армии». Похожее предположение высказывал и бывший президент страны Игорь Додон», — напоминает эксперт, отмечая, что инициатива введения военного положения со стороны президента Молдовы Майи Санду в реальности маловероятна, а озвучивание подобных вариантов носит «скорее пропагандистский характер в рамках гибридной войны».

Тем не менее, США, по всей видимости, действительно переживают за безопасность Молдовы, особенно в нынешних условиях. Во всяком случае, за последние полгода страну посетили два высокопоставленных американских офицера. Третий, бригадный генерал Патрик Эллис, приезжает в страну на этой неделе, чтобы «встретиться с коллегами и совершить поездку по учебному центру Бульбоака, финансированию которого помогли Соединенные Штаты», — говорится в сообщении посольства США в Кишиневе.