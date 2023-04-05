Оборонная промышленность Турции росла самыми быстрыми темпами в течение почти двух десятилетий. Два недавно опубликованных отчета показывают, какого уровня достигла военная промышленность страны.

В списке 100 лучших оборонных компаний 2022 года — ежегодном рейтинге глобального новостного портала Defense News — в первую сотню вошли три турецкие компании. Aselsan заняла 49-е место, Turkish Aerospace Industries (TAI) — 67-е, а Roketsan — 86-е.

В 2020 году в списке было семь турецких компаний. Несмотря на то, что сейчас в ТОП-100 входит меньше компаний, турецкий экспорт вооружений за прошедшие три года, напротив, резко вырос. Если в 2020 году оборонный экспорт составлял $2,28 млрд, то в 2022 году он достиг $4,3 млрд.

С другой стороны, отчет о международных поставках оружия в 2022 году, подготовленный Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI), показывает: экспорт вооружений Турции в 2018-2022 годах увеличился на 69% по сравнению с 2013-2017 годами.

Мировая доля Турции в торговле оружием выросла с 0,6% до 1,1% в 2018-2022 годах, что сделало страну 12-м крупнейшим экспортером оружия в мире. Кроме того, при сравнении двух пятилеток видно, что Турция сократила импорт вооружений на 49%.

По мере того, как в текущие непростые времена оборонный сектор продолжает расти во всем мире, турецкие оборонные компании будут сталкиваться со взлетами и падениями в производительности. Тем не менее, постепенный рост отрасли почти неизбежен.

Если в 2004 году армия Турции получала лишь 20% вооружений от турецких оборонных фирм, то в 2022 году эта цифра выросла до колоссальных 80%.

Это положительное изменение произошло благодаря решению турецкого правительства в начале 2000-х годов сделать ставку на развитие отечественной военной промышленности. С тех пор турецкие компании производили винтовки, бронетехнику, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), артиллерийские установки, различные типы ракет с дальностью до 1 тыс. км, вертолеты, легкие реактивные штурмовики и, самое главное, передовые вооруженные дроны, чья репутация достигла всех уголков мира.

Собственное производство растет

С другой стороны, Турция сейчас готовится наладить производство собственных истребителей, танков и гаубиц, которые могут приносить больший доход. Согласно заявлениям компаний-производителей, к 2028 году все высокотехнологичное в производстве оружие будет выполняться в Турции.

Ранее в этом месяце TAI представила свой самый совершенный вооруженный беспилотник Anka-3, а также легкий ударно-тренировочный самолет Hurjet и самолет TFX 5-го поколения.

Параллельно с разработкой самолета дочерняя компания TAI по производству двигателей TEI проводит испытания двигателя с тягой 6 тыс. фунтов и одновременно начинает работу над производством двигателя на 35 тыс. фунтов для TFX. Он, как ожидается, будет готов к 2028 году.

С другой стороны, производитель бронетехники BMC уже в апреле поставит турецкой армии два танка Altay и запустит их серийное производство в 2025 году. BMC закупает двигатели в Южной Корее, но с 2026 году сможет использовать свой собственный двигатель Batu мощностью 1500 л.с.

Турецкие производители ракет, кораблей, беспилотников, транспортных средств и военного программного обеспечения также продают свою продукцию, для которой не требуются иностранные детали.

СМИ сообщают, что Aselsan, крупнейшая оборонная компания в Турции, имеет пакет заказов на сумму почти в $7,6 млрд. У BMC есть заказы на два года на противоминные машины Kirpi. Baykar Tech также попросила своих клиентов подождать несколько лет, прежде чем они получат свои дроны.

Кроме того, BMC сообщает, что многие страны с нетерпением ждут, когда смогут закупить турецкие танки Altay. Кроме того, ожидается очередной бум продаж самолетов TFX после запуска их серийного производства. Компания Roketsan запускает производство ракет класса «земля-воздух», которые поражают цель на расстоянии 150 км.

«‎‎Турецкий оборонный сектор уже вступил в глобальную гонку»

С общей точки зрения, Турция поднялась в общемировой статистике оборонной промышленности благодаря тому, что она может предложить более дешевое оружие, большая часть деталей которого производится в стране.

Например, турецкие производители беспилотников и ракет настолько самодостаточны, что иностранные эмбарго больше не могут остановить их производство.

Поэтому они могут свободно производить и продавать свое оружие на международном рынке. Благодаря тому, что все детали производятся внутри Турции — и производятся качественно — Анкара может стать крупным экспортером оружия с доходом более $4 млрд.

Так, стоимость одного турецкого бронетранспортера составляет $500 тыс., а танк Altay можно купить за $15 млн. Дрон Bayraktar TB2 стоит $5 млн, а совершенно новый беспилотник Kizilelma будет стоить не менее $30 млн. Наконец, стоимость самолета TFX, как ожидается, составит $100 млн. Это означает, что продажа всего 40 единиц истребителей TFX принесет такой же доход, как весь текущий экспорт оборонной продукции Турции.

Можно сделать вывод, что Анкара вскоре может войти в десятку крупнейших экспортеров вооружений. Ее доходы в этой индустрии в течение десяти лет выйдут на уровень в $20 млрд. Помимо того, что Турция полностью обеспечит себя оружием, индустрия также создаст новые рабочие места и внесет существенный вклад в ВВП страны, не говоря уже о влиянии на внешнюю политику Анкары.

Турецкий оборонный сектор уже вступил в глобальную гонку. Оборонные компании Турции сохранят страну в высшей лиге производителей и продавцов оружия.