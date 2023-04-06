Рейтинг богатейших людей мира по версии американского Forbes впервые возглавил руководитель группы LVMH Бернар Арно. В его холдинг входят бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon и др. Французский миллиардер потеснил лидера прошлогоднего рейтинга, главу компаний Tesla и Twitter Илона Маска.

Состояние главы LVMH и его семьи Forbes оценил в $211 млрд. Арно — единственный из перечисленных предпринимателей, чье состояние превышает $200 млрд, говорится в публикации. Годом ранее с состоянием в $158 млрд он занимал третье место в рейтинге, уступая Илону Маску и главе Amazon Джеффу Безосу.

Кто такой Бернар Арно и чем занимается компания LVMH?

73-летний Арно стал первым человеком из Европы, занявшим лидерскую позицию в списке издания. Французский предприниматель построил свою империю, ведя относительно спокойную жизнь, отмечает портал Entrepreneur.

История успеха Бернара Арно начинается во французском городе Рубе, на севере страны, где он и начал свою карьеру в семейном строительном бизнесе Ferret-Savinel. Проработав несколько лет, в 1984 году он инвестировал в текстильную группу Boussac Saint-Freres, которая была известна тем, что владела Christian Dior и находилась на грани банкротства.

Арно намеревался вернуть бренду прибыльность и захватить рынок розничной торговли предметами роскоши, особенно после того, как в 1989 году он выкупил LVMH, образовавшуюся после слияния Louis Vuitton и Moët Hennessy. С момента покупки Арно был председателем и главным исполнительным директором компании и по-прежнему активно участвует в бизнесе.

В настоящее время LVMH владеет 75 брендами вина, спиртных напитков, модной одежды, изделий из кожи, парфюмерии, косметики, часов, ювелирных изделий. В сеть входит 5500 магазинов по всему миру. В 2021 году компания отметила крупнейшее в истории поглощение бренда, купив Tiffany & Co за $15,8 млрд.

Другие известные бренды в группе включают Givenchy, Fendi и Stella McCartney. По данным Bloomberg, объем продаж LVMH в прошлом году составил $68 млрд, рыночная стоимость компании составляет $386 млрд.

Бернар Арно — отец пятерых детей. Все они в настоящее время работают в семейном бизнесе, но дочь Дельфина считается «наследницей» LVMH, согласно информации портала Insider. Она занимает пост исполнительного вице-президента Louis Vuitton.

Падения и взлеты в рейтинге

Глава Tesla Илон Маск, возглавивший рейтинг Forbes в 2022 году, опустился на второе место. Его капитал издание оценивает в $180 млрд — это заметно меньше его прошлогоднего результата в $219 млрд. За прошлый год акции Tesla, которые составляют основу капитала Маска, рухнули на 65%, а большая часть падения произошла после анонса миллиардером покупки Twitter за $44 млрд, отмечает Forbes. В марте 2023 года портал The Information узнал, что нынешняя стоимость соцсети, по оценке самого Маска, в два раза ниже суммы, которую он заплатил.

Третье место в рейтинге занимает основатель Amazon Джефф Безос — в прошлом году он был на второй позиции. Состояние миллиардера Forbes оценил в $114 млрд — против $171 млрд в прошлогоднем рейтинге. Его капитал сократился вслед за снижением акций его IT-гиганта.

Четвертое место у основателя Oracle Ларри Эллисона. Его состояние Forbes оценивает в $107 млрд — на миллиард больше, чем годом ранее. Пятое место получил глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в $106 млрд — против $118 млрд в прошлом году. Шестое место у основателя Microsoft Билла Гейтса — его состояние издание оценило в $104 млрд. Хотя в 2022 году он имел $129 млрд.

В топ-10 также попали:

● Седьмое место — бывший мэр Нью-Йорка и основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг ($94,5 млрд)

● Богатейший миллиардер Мексики Карлос Слим ($93 млрд)

● Богатейший бизнесмен Азии Мукеш Амбани ($83,4 млрд)

● Сооснователь Microsoft Стив Балмер ($80,7 млрд).

Forbes оценивает общее состояние миллиардеров мира в $12,2 триллиона — это на $500 млрд меньше показателя 2022 года. Издание сообщает, что почти у половины лиц рейтинга благосостояние уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

Большинство миллиардеров в списке — граждане США. Эту страну в рейтинге представляют 735 участников, их совокупное состояние превышает $4,5 трлн или треть от общего состояния всех миллиардеров мира.

На втором месте Китай — 562 участников из КНР имеют капитал в сумму $2 трлн. На третьем — Индия с 169 миллиардерами в списке. Общим капитал индийских предпринимателей составляет $675 млрд.

Уход индийских миллиардеров

Многие миллиардеры из списка Forbes держат большую часть своего состояния в акциях основанной ими компании. По мере того, как цена этой акции движется вверх или вниз, их состояние движется вместе с ней. Так, 1 марта 2023 года индийский промышленник Мукеш Амбани занимал 8-е место среди богатейших людей мира по версии Forbes. Но акции бывшего гендиректора Microsoft Стива Балмера и наследницы французского косметического гиганта Франсуазы Бетанкур Мейерс (№ 9 и 10 в прошлом месяце), выросли в цене, подняв их состояние выше Амбани.

Медиамагнат Майк Блумберг также вошел в первую десятку, заняв 7-е место, а Амбани опустился на 13-е место. По состоянию на март 2021 года основатель Facebook Марк Цукерберг был пятым самым богатым человеком в мире с состоянием $97 млрд. С тех пор акции Facebook (переименованной в Meta Platforms) резко упали, и к 2022 году Цукерберг выпал из ТОП-10 самых богатых людей планеты.

Несмотря на то, что акции Meta восстановились, увеличившись почти на 70% с начала 2023 года, Цукерберг все еще не вернулся в «‎десятку»‎. По состоянию на 1 апреля 2023 года он занимает 15-е место с состоянием $75,7 млрд — по сравнению с $63 млрд месяц назад.

Владелец индийской промышленной группы Adani Group Гаутам Адани в феврале 2022 года обогнал Мукеша Амбани и стал самым богатым человеком в Азии. В прошлом году его состояние выросло на $55 млрд, а в конце января 2023 года он был третьим самым богатым человеком в мире с состоянием $127 млрд. Однако 24 января, компания Hindenburg Research, занимающаяся короткими продажами, опубликовала резкий отчет, в котором обвиняла Adani Group в проведении «корпоративной аферы», которую миллиардер и его компании категорически отрицают. С тех пор акции зарегистрированных фирм Adani Group резко упали, Адани выпал из списка 10 самых богатых жителей планеты 1 февраля 2023 года. По состоянию на 1 апреля он занимает 26-е место с состоянием $44,3 миллиарда долларов — меньше чем за два месяца его состояние сократилось почти в три раза.