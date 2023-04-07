Власти Ирландии в июне планируют провести форум по безопасности, чтобы узнать мнение общественности о дальнейшем сохранении военного нейтралитета страны, пишет Reuters.

Глава МИД Ирландии Мишель Мартин 5 апреля заявил, что форум, который пройдет в июне в трех разных городах страны в течение четырех дней, будет посвящен ряду вопросов безопасности и позволит обсудить политику нейтралитета, проводившуюся десятилетиями.

«Обстановка в области международной безопасности значительно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения международным правом со стороны России», — говорится в заявлении министра. — «Приверженность Ирландии международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождают нас от необходимости реагировать на эту новую реальность».

Таким образом, Ирландия может стать пятой страной мира, отказавшейся от нейтралитета после начала военных действий Москвы и Киева — ранее от нейтрального статуса отказались Швеция и Финляндия, задумались об этой мере Швейцария и Япония.

В форуме по нейтралитету примут участие эксперты по безопасности, обороне и внешней политике, а также политические представители, гражданское общество, ученые и другие соответствующие органы.

Глава МИД уточнил: у дискуссий «нет предвзятого исхода», пока правительство не планирует менять свою политику военного нейтралитета.

Заявление Дублина было сделано после того, как 4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО, положив конец семи десятилетиям военного неприсоединения. Это исторический сдвиг в политике скандинавской страны, вызванный вторжением России в Украину, отмечает Reuters.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в 2022 году на фоне событий в Украине заявил: Дублин, вероятно, пересмотрит свою политику нейтралитета. Политик предположил, что страна может более активно участвовать в общей оборонной политике ЕС.

Нейтралитет представляет угрозу?

Нейтральный статус Ирландии сохраняется со времен Второй мировой войны. Тогдашний премьер-министр Эймон Девалера считал, что неприсоединение Дублина к воюющим странам позволит Ирландии не стать пешкой в играх великих держав. Такая политика был официальным курсом страны на протяжении большей части ее истории и остается широко популярной до сих пор.

Критики считают, что этот курс и низкий уровень расходов страны на оборону ставят ее в зависимость от доброй воли союзников. «Ирландия тратит на оборону меньше всего в процентном отношении к ВВП из всех 27 государств-членов ЕС», — цитирует издание Politico Марка Меллетта, бывший начальника штаба ирландских сил обороны.

В частности, у Ирландии нет возможности идентифицировать все самолеты, проходящие через ее воздушное пространство, или проводить подповерхностный мониторинг почти 1 млн кв. км морского дна в прилегающей акватории.

Комиссия Минобороны страны в феврале отчиталась об огромных проблемах для сил обороны страны, которые фактически полностью зависят от помощи Великобритании и США.

Прошлогодняя кибератака на систему здравоохранения Ирландии со стороны российских хакеров и запланированные учения российского флота недалеко от побережья Ирландии всего за несколько недель до вторжения в Украину высветили уязвимость Дублина как самого дальнего форпоста ЕС, географически отделенного от остального континента.

Кто еще отказывается от политики неприсоединения?

Политику военного нейтралитета в Европе проводят Австрия, Швейцария и Мальта. Но с начала войны РФ и Украины все три страны осудили действия Москвы и присоединились к санкциям ЕС против России. Недавние опросы общественного мнения показали, что большинство граждан Австрии по-прежнему поддерживают нейтралитет и лишь немногие открыто выступают за членство в НАТО.

Австрия остается конституционно нейтральной с тех пор, как Советский Союз и союзные державы предоставили стране независимость в 1955 году после Второй мировой войны. Вена отмечает ежегодный национальный день Австрии 26 октября, когда были подписаны положения о «постоянном нейтралитете» государства.

В конце февраля 2023 года, когда западные страны в очередной раз подтвердили приверженность оказанию помощь Украине и усилили санкции против Москвы, канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил в защиту нейтралитета Вены. «Австрийский нейтралитет — это мирная политика в действии — это оборонительный нейтралитет», — заявил политик, выступая в парламенте.

По его словам, эта политика принесла Австрии большие выгоды, включая доверие более 50 международных дипломатических организаций, базирующихся в Вене. «Нейтралитет был, есть и остается полезным и полезным для нашей страны».

Как уточняет Financial Times, речь канцлера была встречена неодобрительными выкриками оппозиционных партий. Швейцарию, традиционно нейтральную с 1815 года, европейские соседи также вынуждают поставлять Украине оружие и занять более определенную позицию в конфликте Москвы и Киева.

Хотя официально реэкспорт оружия швейцарского производства никогда не разрешался, по данным Reuters, более половины (55%) населения Швейцарии поддерживают военную помощь Украине.

Нейтральный статус Мальты прописан в Конституции страны. Опрос, опубликованный незадолго до начала войны РФ и Украины, показал: 63% населения острова выступают за то, чтобы Мальта сохраняла эту позицию и дальше. Нейтральный статус, тем не менее, не стал препятствием для присоединения острова к европейским санкциям против России.

Япония, в Конституции которой также прописан отказ от войны, впервые с 1947 года обсуждает возможность изменения пацифистского курса. Премьер-министр Фумио Кисида во время визита в Киев в конце марта объявил, что Токио выделит военную помощь Украине на сумму $30 млн в виде нелетального оружия, закупленного через фонды НАТО.