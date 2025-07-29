МИД Израиля отверг растущее международное давление с требованием изменить курс в Газе. В ведомстве уточнили: внешняя критика не повлияет на его политику и только снижает шансы на прекращение огня и освобождение заложников.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 28 июля вечером подчеркнул, что давление со стороны других стран якобы «укрепляет ХАМАС и отдаляет прогресс».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил ту же позицию, заявив, что Израиль не прекратит блокаду сектора. Он утверждает, что Тель-Авив продолжает пропускать в Газу значительные объемы гуманитарной помощи, несмотря на растущее возмущение мировой общественности в связи с сообщениями о голоде и недоедании.

В заявлении на английском языке он обвинил ХАМАС в постановке изображений, преувеличивающих гуманитарный кризис. Доказательств этих утверждений он не предоставил. Между тем ООН и международные правозащитные организации подтвердили факт катастрофической нехватки еды в секторе. Даже президент США Дональд Трамп признал, что в Газе голод — чем опроверг заявления Нетаньяху, который ранее настаивал, что в секторе «достаточно продовольствия».

Тем временем министры в кабинете Нетаньяху не только не намерены прекращать вторжение в Газу, но и обсуждают еще более жесткие меры.

Согласно сообщениям израильских СМИ, армия представила план нового осадного режима, который может полностью перекрыть поставки гуманитарной помощи и электричества в сектор Газа. Ряд министров также рассматривают возможность полной оккупации или аннексии территорий, если переговоры о перемирии окончательно сорвутся.

По данным источников Times of Israel, Нетаньяху представил план аннексии на недавней встрече с ключевыми министрами. Он предусматривает постепенное присоединение территорий, начиная с приграничной зоны. Министр финансов Бецалель Смотрич, по сообщениям, согласился временно сохранить свою партию в коалиции при условии реализации плана.

Официально Израиль продолжает поддерживать дипломатическое урегулирование, однако израильские представители в частном порядке говорят, что переговоры зашли в тупик — во многом из-за желания Нетаньяху оккупировать Газу.



