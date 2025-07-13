Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вновь застопорились. Как сообщили палестинские источники AFP, препятствием стала позиция Израиля, который предлагает не вывод войск из Газы, а их частичную передислокацию.

По словам одного из источников, израильская сторона представила карту, согласно которой армия планирует остаться более чем на 40% территории сектора. Это фактически означает продолжение оккупации, блокировку передвижения и концентрацию сотен тысяч беженцев в районе Рафаха у египетской границы. Представитель делегации ХАМАСа заявил, что такой план «легитимизирует повторную оккупацию» и неприемлем.

Другой источник сообщил, что посредники приостановили переговоры до прибытия в Доху специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По его словам, израильская делегация «не обладает полномочиями» и «тянет время, чтобы продолжать войну на истощение».

На фоне дипломатического тупика Израиль продолжает бомбардировки. По данным гражданской обороны Газы, за двое суток погибли не менее 44 человек, включая 10 палестинцев, ожидавших гуманитарной помощи. Армия Израиля заявила об ударах по 250 целям, включая склады оружия, тоннели и позиции снайперов.

С начала войны, начавшейся 7 октября 2023 года, погибли, по разным данным, свыше 57 тыс. палестинцев и более 1,2 тыс. израильтян. В плену остаются 49 из 251 заложника, 27 из которых, как утверждает израильская армия, мертвы. Ранее удалось достичь двух временных перемирий, по итогам которых были освобождены 105 заложников в обмен на сотни палестинских заключенных.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие возможно лишь при условии полной демилитаризации ХАМАС. «Если они не разоружатся добровольно, Израиль сделает это силой», — подчеркнул он.