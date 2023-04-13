6 апреля появилась информация, что секретные документы Пентагона попали в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. 7 апреля появилась новая порция секретных документов американской разведки, в которых отражается политика США «от Украины до Ближнего Востока и Китая».

Именно в них газета Washington Post обнаружила документ американской разведки, датированный 17 февраля, в котором утверждалось, что Египет якобы тайно планировал изготовить и отправить в Россию до 40 тыс. ракет. Также в документе упоминаются планы по поставке в РФ артиллерийских снарядов и пороха. В документах также приводится информация о том, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси якобы поручил держать эти поставки в секрете, «чтобы избежать проблем с Западом». В материале утверждается, что это якобы было сказано министру военного производства Мохаммеду Салах ад-Дину.

В документах также говорится о том, что Салах ад-Дин сказал, что «при необходимости прикажет своим людям работать посменно, так как это самое меньшее, что Египет может сделать для России в благодарность за ее помощь». Характер помощи не уточняется, но некоторые предполагают, что речь идет о том, что Россия помогла избежать Египту худших сценариев развития продовольственного кризиса.

Источник в МИД Каира опроверг эту информацию, назвав ее фальсификацией. По его словам, эти утверждения не имеют под собой оснований. В египетском дипведомстве также подчеркнули, что «Египет проводит сбалансированную политику со всеми международными сторонами и что определяющими факторами этой политики являются мир, стабильность и развитие». Опровергли также эту информацию в Кремле: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не относиться серьезно к такой информации и назвал ее «уткой».

Интересно также то, что в Вашингтоне, несмотря на отчеты разведки, не видят признаков поставок Египтом оружия РФ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя утверждения о планах продажи Каиром ракет Москве заявил, что Белый дом не фиксировал факты предоставления Египтом летальных средств поражения России. В Вашингтоне, как и в Москве отмечают, что Египет является для них значимым партнером в регионе.

Нет смысла

Востоковед и политолог Кирилл Семенов в беседе с TRT выразил мнение, что утечка, действительно, похожа на некую спланированную акцию или вброс. «Возможно, это целенаправленный вброс со стороны Запада, чтобы оказать негативное влияние на общий фон российско-египетских отношений», — отметил он.

По словам Семенова, Россия не настолько нуждается в подобного типа боеприпасах, чтобы вести диалог с Египтом по этому вопросу и «по сути подставлять египетское правительство, которое пытается занимать нейтральную позицию в российско-украинском противостоянии». «Египет старается не занимать ни одну из сторон, а старается быть медиатором и посредником. Египетский представитель даже передавал американское послание в Москву, то есть, действительно служит посредником, — указал аналитик. — А такие вещи, как поставка боеприпасов, может негативно сказаться на роли Египта как арбитра, это может дискредитировать его в этом плане».

Он также обратил внимание на то, что сами американцы признали, что не видели признаков поставок, что также может указывать на то, что данные в документах могли быть неполными или неточными.

«Кто-то что-то услышал по поводу поставки боеприпасов, но какова суть, возможно, они не до конца вникли. Возможно, какие-то боеприпасы и производились и это как-то связано с военным сотрудничеством с Россией, но совсем не обязательно, что они предназначались самой России. Возможно также и то, что это была частная инициатива неких групп, которые просто хотели на этом заработать», — заключил он.

Египетские эксперты также исключают, что Россия нуждается в ракетах египетского производства, хотя и, в частности, 122-миллиметровые египетские ракеты Sakr 45, которые упоминаются в документах, совместимы с российскими реактивными системами залпового огня «Град». Египетские аналитики также не исключают, что информация проникла в публичное поле, в первую очередь, чтобы вбить клин между Каиром и Москвой, а также «напомнить о давних связях с Вашингтоном».

Повод для пересмотра отношений?

Хотя Белый дом и не видит признаков осуществления поставок, некоторые американские законодатели считают уместным задуматься о пересмотре отношений с Египтом. Конгрессмен-демократ из штата Вирджиния Дон Бэйер отметил: «Если сообщения правдивы и Египет собирался поставить летальное оружие для поддержки российского незаконного вторжения в Украину, то это должно привести к переосмыслению отношений Соединенных Штатов с Египтом».

Мнение Бэйера разделяет и его коллега, сенатор-демократ из штата Коннектикут Крис Мерфи. «Если это правда и ас-Сиси тайно производит ракеты для России, которые могут быть использованы на территории Украины, нам всерьез стоит задуматься о наших отношениях с Египтом», — сказал он, при этом указав, что Вашингтон и Каир давние союзники на Ближнем Востоке.

Программный директор International Crisis Group Майкл Ханна, комментируя сообщения о возможных поставках, выразил мнение, что, если информация верна, то это является недоработкой администрации президента Джо Байдена, чьи призывы в адрес союзников отказывать России в предоставлении вооружений оказались безуспешными.