Президент Франции Эммануэль Макрон 5-7 апреля посетил Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Среди анонсированных целей визита были обсуждение российско-украинского конфликта и экономическое сотрудничество. Его также сопроводила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако вышедшая по итогам встреч совместная китайско-французская декларация вызвала недовольство на Западе, от Варшавы до Вашингтона.

В статье газеты New York Times указывается, что особенно союзников Франции не устроили формулировки итогового документа, на которые согласился Макрон. В частности, их смутили фразы о «глобальном стратегическом партнерстве с Китаем» и слова явно из официальной китайской лексики о «многополярном мире», свободном «от блокового мышления и мышления холодной войны», а также «менее зависимом от экстерриториальности американского доллара».

Но больше всего ажиотаж вызвали слова французского лидера, сказанные в интервью Politico и ряду французских журналистов на борту самолета во время полета из Пекина в Гуанчжоу, где проходила неофициальная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В беседе с журналистами он сказал, что Франции не нужно следовать линии США, в том числе в вопросе Тайваня. По словам Макрон, Европа может оказаться посреди «не своих кризисов», что будет мешать ей создавать «собственную стратегическую автономию». Он также отметил, что, если Европа все-таки не успеет вовремя сформировать свою «автономию», она рискует оказаться «вассалом» США в случае еще большего роста напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Критика Запада

В США реакция на высказывания Эммануэля Макрона вполне ожидаемо оказалась наиболее резкой. Рассуждения об автономии Европы в то время, когда самую существенную военную поддержку Киеву оказывает Вашингтон, выглядят провокационно, указывает New York Times. Хотя администрация президента США Джо Байдена воздержалась от комментариев по этой теме, американские сенаторы все же высказались. Сенатор от штата Флорида Марко Рубио, в частности, предложил уточнить, солидарны ли с Макроном остальные страны Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки также отреагировал на заявления французского президента: «Альянс с Соединенными Штатами — это безусловный фундамент нашей безопасности», правда, не уточнив, имеет ли в виду он только безопасность Польши или Европы в целом.

Аналогичную позицию выразил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. «Сильные трансатлантические отношения между Европой и США — основа нашей безопасности. Европе стоит больше вкладывать в свою собственную безопасность, но это не противоречит сотрудничеству с Соединенными Штатами», — приводит его слова агентство Reuters.

Как указывает агентство, даже близкие Макрону чиновники и дипломаты называют его заявления неаккуратными. Один из них на условиях анонимности сказал, что «формулировки выступлений президента кошмарны», отметив, что хотя их суть верна, произносятся они не в то время и не в том месте.

Один из высокопоставленных французских дипломатов отмечает, что теперь перед ними стоит задача убедить Вашингтон, что ничего принципиально нового Макрон не сказал — позиция по Тайваню остается прежней.

«Главная сложность — донести это даже не до американцев, а до европейцев, в особенности прибалтов, северных и восточных европейцев», — цитирует его Reuters. В свою очередь немецкий эксперт по внешней политике и член парламента ФРГ Нилс Шмид отмечает, что идея «европейской автономности» не нова и озвучивалась как Макроном, так и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Проблема как раз в том, что Макрон намеренно взял фон дер Ляйен с собой, чтобы разыграть европейскую карту, однако в ходе визита позволил ей быть на вторых ролях. Это разрушило идею трансляции единой европейской политики по Китаю», — отметил он.

Верен слову

Что интересно, уже в Амстердаме во время пресс-конференции по итогам визита в Нидерланды 11-12 апреля Макрон в присутствии премьер-министра страны Марка Рютте вновь подтвердил свои слова и по приверженности статусу-кво в вопросе Тайваня, и по характеру отношений с США. Макрон, в частности, заявил, что «быть союзником Соединенных Штатов не означает быть их вассалом и не означает то, что Франция больше не имеет права думать самостоятельно».

Он также подчеркнул, что стратегическая автономия Европы — это не просто концепция. «Она становится реальностью в политическом плане. Необходимо сохранить единство Европы по отношению к Китаю. Франция не поддерживает провокации и считает, что статус-кво, уважение и ясность — лучшие союзники европейской стратегической автономии», — добавил Макрон.

По всей видимости, мнение французского президента не только критикуется, но и находит отклик в Европе. Глава Европейского совета Шарль Мишель в эфире французского телешоу La Faute a l'Europe заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза поддерживают Макрона в том, что ЕС должен быть более самостоятельным и независимым от США. Тем не менее, какие именно европейские государства солидарны с лидером Франции, Мишель не уточнил.

Связующее звено

При этом бывший постпред Соединенных Штатов при НАТО Иво Даалдер в своей статье для европейского издания газеты Politico выразил мнение, что Евросоюз должен выступить в качестве связующего звена для «минимизации рисков» в отношениях Вашингтона и Пекина.

По его словам, Европа должна выступить гарантом того, что цель политики США в отношении Китая — снижение рисков, а не «отделение китайской экономики от своей собственной». Даалдер отмечает, что в Вашингтоне есть те, кто обеспокоен, что «курс на разгром Китая», принятый американскими властями, способствует опасной эскалации отношений с КНР, которую впоследствии будет сложно сдержать обеим сторонам.

Бывший американский постпред полагает, что Европе не стоит придерживаться «умеренного курса» в отношениях с США и КНР. Даалдер утверждает, что ЕС должен «встать на один путь с США», чтобы западные страны могли навязать конкуренцию Пекину.