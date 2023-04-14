Франция с 2014 года инициировала на территории Афганистана секретную операцию «Шамшад» для сбора разведданных, которые можно было бы использовать для защиты интересов Франции в Афганистане, в том числе для защиты французской территории от террористических групп.
После смены власти в Кабуле в августе 2021 года французские службы безопасности бросили афганских агентов, оставили их без какой-либо поддержки. Об этом, ссылаясь на собственное расследование, сообщает проект Lighthouse Reports.
Официальная версия Парижа об эвакуации
По данным издания, Франция на протяжении десятка лет имела большое военное присутствие в Афганистане: в период с 2001 по 2014 годы в этой стране побывало около 70 тыс. французских военнослужащих.
В мае 2012 года тогдашний президент Франсуа Олланд четко заявил: к концу 2012 года Франция не должна иметь боевых частей в Афганистане. Его заявление ознаменовало конец 11-летней войны для французских солдат. Все они покинули афганскую территорию к концу 2014 года.
С мая 2021 года, за три месяца до смены власти в Кабуле, Франция помогла уехать 5500 афганцам, ранее сотрудничавшим с Парижем. Для их эвакуации руководство Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном провело две операции — ADL и Apagan.
«Вы получили сотни звонков от людей с просьбой о помощи, и вы ответили на них, не жалея сил», — заявил французский лидер в октябре 2021 года, выступая перед госслужащими, задействованными в операциях.
Франция перестала помогать своим агентам
Однако расследование Lighthouse Reports показывает, что на самом деле Париж не только не завершил свое военное присутствие в 2014 году — он продолжал проводить секретную разведоперацию «Шамшад», а после падения Кабула в августе 2021 года не эвакуировал сотрудничавших с французскими спецслужбами афганцев.
Операция «Шамшад» была активной до 2020 года, ею руководила французская секретная служба DGSE (Главное управление внешней безопасности). Она подчиняется Минобороны и МИД Франции в партнерстве с Национальным управлением безопасности Афганистана (National Directorate for Security — NDS).
Афганские операторы, задействованные в операции «Шамшад», утверждают, что французская DGSE выплачивала им зарплату — до $1 тыс. в месяц.
Однако после падения Кабула Франция перестала оказывать какую-либо поддержку своим бывшим агентам из числа афганских граждан. Журналисты проекта приводят беседы восьми бывших офицеров разведки, сотрудничавших с Парижем в рамках операции «Шамшад». Некоторые из них с тех пор были эвакуированы во Францию; другим удалось бежать в соседние страны — Иран и Индию, а некоторые же до сих пор скрываются в Афганистане. Показания уехавших пролили новый свет на французскую военную интервенцию в Афганистане, а также на провал эвакуации.
МИД Франции не реагировал на просьбы о помощи
Журналисты проекта смогли связаться с с некоторыми бывшими членами операции «Шамшад», в этом им помогли группы защиты интересов, юристы и члены афганской общины в Европе. Некоторые из агентов Парижа, участвовавших в операции, также смогли поделиться конкретными доказательствами работы, которую они проводили под эгидой DGSE: они приводила документы операции и фотографии.
Издание уточняет, что не публикует их в целях защиты безопасности своих собеседников. Кроме того, афганские агенты предоставили проекту многочисленные электронные письма, которые они направляли в МИД Франции с просьбой об эвакуации.
Источники проекта отмечают: «Шамшад» был крупнейшей операцией французской DGSE после 2014 года. Согласно афганским источникам Lighthouse Reports, только 30 участников операции «Шамшад» были эвакуированы во Францию.
Журналисты выяснили, что французское Минобороны располагало списком из более чем 90 бывших членов операции накануне падения Кабула и передало этот список в МИД страны. Последний не предпринимал каких-либо действий до весны 2022 года — то есть более полугода, после смены власти на временное правительство.
Министерство не реагировало, несмотря на своевременные уведомления со стороны юристов и агентов «Шамшада», которые предупреждали ведомство о грозящей им опасности.
По данным проекта, лишь небольшая часть людей из списка была эвакуирована. Электронное письмо, на которое ссылаются журналисты издания, показывает: 19 августа 2021 года, через четыре дня после падения Кабула, один из агентов написал послу Франции в Афганистане с просьбой о помощи. Две недели спустя французские юристы написали главе французской DGSE Бернару Эмиэ о членах «Шамшада», которые просили их о помощи.
Однако руководитель спецслужбы не ответил на эти письма. Бывшие сотрудники операции «Шамшад» ждали почти полгода, прежде чем их эвакуировали. Еще около 30 человек все еще ждут эвакуации. «Эммануэль Макрон сказал, что мы не должны подводить ни одного коллегу, работавшего с французскими властями. Я надеюсь, что он выполнит свои обещания», — сказал в беседе с проектом один из бывших участников операции Зубейр, находящийся сейчас в Индии.
Другой собеседник издания по имени Нур отмечает: «Все мои друзья уехали, я один здесь застрял». По его словам, он самостоятельно выбрался из Афганистана в ОАЭ со своей семьей и все еще ждет французскую визу.