Франция с 2014 года инициировала на территории Афганистана секретную операцию «‎Шамшад» для сбора разведданных, которые можно было бы использовать для защиты интересов Франции в Афганистане, в том числе для защиты французской территории от террористических групп.

После смены власти в Кабуле в августе 2021 года французские службы безопасности бросили афганских агентов, оставили их без какой-либо поддержки. Об этом, ссылаясь на собственное расследование, сообщает проект Lighthouse Reports.

Официальная версия Парижа об эвакуации

По данным издания, Франция на протяжении десятка лет имела большое военное присутствие в Афганистане: в период с 2001 по 2014 годы в этой стране побывало около 70 тыс. французских военнослужащих.

В мае 2012 года тогдашний президент Франсуа Олланд четко заявил: к концу 2012 года Франция не должна иметь боевых частей в Афганистане. Его заявление ознаменовало конец 11-летней войны для французских солдат. Все они покинули афганскую территорию к концу 2014 года.

С мая 2021 года, за три месяца до смены власти в Кабуле, Франция помогла уехать 5500 афганцам, ранее сотрудничавшим с Парижем. Для их эвакуации руководство Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном провело две операции — ADL и Apagan.

«Вы получили сотни звонков от людей с просьбой о помощи, и вы ответили на них, не жалея сил», — заявил французский лидер в октябре 2021 года, выступая перед госслужащими, задействованными в операциях.

Франция перестала помогать своим агентам

Однако расследование Lighthouse Reports показывает, что на самом деле Париж не только не завершил свое военное присутствие в 2014 году — он продолжал проводить секретную разведоперацию «‎Шамшад»‎, а после падения Кабула в августе 2021 года не эвакуировал сотрудничавших с французскими спецслужбами афганцев.

Операция «‎Шамшад»‎ была активной до 2020 года, ею руководила французская секретная служба DGSE (Главное управление внешней безопасности). Она подчиняется Минобороны и МИД Франции в партнерстве с Национальным управлением безопасности Афганистана (National Directorate for Security — NDS).

Афганские операторы, задействованные в операции «‎Шамшад»‎, утверждают, что французская DGSE выплачивала им зарплату — до $1 тыс. в месяц.

Однако после падения Кабула Франция перестала оказывать какую-либо поддержку своим бывшим агентам из числа афганских граждан. Журналисты проекта приводят беседы восьми бывших офицеров разведки, сотрудничавших с Парижем в рамках операции «Шамшад‎»‎. Некоторые из них с тех пор были эвакуированы во Францию; другим удалось бежать в соседние страны — Иран и Индию, а некоторые же до сих пор скрываются в Афганистане. Показания уехавших пролили новый свет на французскую военную интервенцию в Афганистане, а также на провал эвакуации.

МИД Франции не реагировал на просьбы о помощи

Журналисты проекта смогли связаться с с некоторыми бывшими членами операции «‎Шамшад»‎, в этом им помогли группы защиты интересов, юристы и члены афганской общины в Европе. Некоторые из агентов Парижа, участвовавших в операции, также смогли поделиться конкретными доказательствами работы, которую они проводили под эгидой DGSE: они приводила документы операции и фотографии.

Издание уточняет, что не публикует их в целях защиты безопасности своих собеседников. Кроме того, афганские агенты предоставили проекту многочисленные электронные письма, которые они направляли в МИД Франции с просьбой об эвакуации.

Источники проекта отмечают: «Шамшад‎»‎ был крупнейшей операцией французской DGSE после 2014 года. Согласно афганским источникам Lighthouse Reports, только 30 участников операции «Шамшад‎»‎ были эвакуированы во Францию.

Журналисты выяснили, что французское Минобороны располагало списком из более чем 90 бывших членов операции накануне падения Кабула и передало этот список в МИД страны. Последний не предпринимал каких-либо действий до весны 2022 года — то есть более полугода, после смены власти на временное правительство‎.

Министерство не реагировало, несмотря на своевременные уведомления со стороны юристов и агентов «‎Шамшада»‎, которые предупреждали ведомство о грозящей им опасности.

По данным проекта, лишь небольшая часть людей из списка была эвакуирована. Электронное письмо, на которое ссылаются журналисты издания, показывает: 19 августа 2021 года, через четыре дня после падения Кабула, один из агентов написал послу Франции в Афганистане с просьбой о помощи. Две недели спустя французские юристы написали главе французской DGSE Бернару Эмиэ о членах «Шамшада‎»‎, которые просили их о помощи.

Однако руководитель спецслужбы не ответил на эти письма. Бывшие сотрудники операции «Шамшад‎»‎ ждали почти полгода, прежде чем их эвакуировали. Еще около 30 человек все еще ждут эвакуации. «Эммануэль Макрон сказал, что мы не должны подводить ни одного коллегу, работавшего с французскими властями. Я надеюсь, что он выполнит свои обещания», — сказал в беседе с проектом один из бывших участников операции Зубейр, находящийся сейчас в Индии.

Другой собеседник издания по имени Нур отмечает: «Все мои друзья уехали, я один здесь застрял». По его словам, он самостоятельно выбрался из Афганистана в ОАЭ со своей семьей и все еще ждет французскую визу.