Китай создал и испытал в феврале 2023 года новую гиперзвуковую ракету большой дальности, которая, вероятно, способна преодолеть американские системы ПРО. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона. Издание подчеркивает: в Минобороны США не подтвердили подлинность документа.

Согласно секретному отчету, который изучила WP, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в феврале успешно испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности DF-27.

«DF-27 предназначена для повышения способности [Китая] удерживать цели под угрозой за пределами Второй цепи островов и обладает высокой вероятностью преодоления противоракетной обороны США», — говорится в ежедневной сводке разведданных.

Согласно просочившемуся документу, баллистическая ракета средней дальности пролетела 12 минут и преодолела 2100 километров. Отчет Пентагона за 2021 год уточняет, что дальность полета DF-27 составляет от 5 тыс. до 8 тыс. км — это означает, что она может поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии и в значительной части Тихого океана, включая Гуам, где находится военная база США.

В дополнение к увеличенной дальности новая ракета обладает способностью «гиперзвукового планирования», то есть маневрирования по тангажу и рысканью, чтобы уклоняться от средств противоракетной обороны США и союзников. WP отмечает: DF-27 — более потенциальная «убийца авианосцев», чем ее предшественники.

Китай может использовать ракеты для вторжения на Тайвань

Один из сценариев, при котором Пекин мог бы задействовать эти ракеты — в случае вторжения на Тайвань. Оружие позволит держать корабли США в страхе, при этом атакуя американские силы в Азии. Это сделает любое вмешательство союзников в оборону Тайваня более трудным и дорогостоящим, отмечает газета.

Также из утекшего документа Пентагона следует, что Китай недавно впервые использовал свой новый вертолетоносец.

Согласно мартовскому отчету Федерации американских ученых (FAS), КНР строит около 350 новых шахт для ядерных ракет, сотни новых ядерных боеголовок и несколько новых баз для мобильных ракетных установок, способных нести ракеты средней и большой дальности.

«Китай продолжает программу модернизации ядерного оружия, которую он инициировал в 1990-х и 2000-х, но значительно расширяет ее, размещая больше типов и большее количество ядерного оружия, чем когда-либо прежде», — говорится в докладе, который цитирует WP.

В ноябре 2022 года директор программы стратегических систем ВМС США, вице-адмирал Джонни Вулф заявил, что РФ и Китай вынуждают США ускорить разработку технологии гиперзвукового оружия.