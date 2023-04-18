Китай начинает кампанию против западных компаний, работающих в КНР, пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

За последние два месяца китайские власти ввели санкции в отношении американских оружейных компаний Lockheed Martin и Raytheon, начали расследование в отношении производителя микросхем Micron из США, провели обыски в американской фирме Mintz, занимающейся комплексной юридической экспертизой и задержали местных сотрудников.

Санкции против Lockheed и Raytheon, двух крупнейших оборонных компаний США, стали отражением того, что Китай намерен противодействовать продаже американского оружия Тайваню. Однако эти меры, принятые в феврале этого года, оказали небольшое коммерческое влияние, поскольку компаниям и так не разрешалось продавать военную технику Китаю, отмечает FT.

Расследование Пекина в отношении Micron, начатое в марте по соображениям национальной безопасности, рассматривается как «самый четкий сигнал о том, что возмездие Си набирает обороты‎»‎, подчеркивает газета.

Под удар попали не только американцы, уточняет FT: власти КНР также инициировали задержание высокопоставленного руководителя японской группы Astellas Pharma и наложили рекордный штраф на компанию Deloitte со штаб-квартирой в Лондоне.

Китай может ударить по автомобильной отрасли

Согласно обзору министерства торговли КНР, на который ссылается газета, администрация председателя Си в настоящее время рассматривает возможность ограничить доступ Запада к материалам и технологиям, имеющим решающее значение для мировой автомобильной промышленности.

Как уточняет FT, министерство намерено в ближайшее время определиться с ограничениями на экспорт технологий, включая возможный контроль над некоторыми редкоземельными материалами и лидарными технологиями, используемыми для картографирования в беспилотных автомобилях («лидар» от английского LiDAR — Light Detection and Ranging — «обнаружение и определение дальности с помощью света»).

Основатель пекинской консалтинговой компании Sino Auto Insights Ту Ле, которого цитирует газета, считает, что любое решение Китая «усилить свое господство в добыче и переработке» материалов, используемых в производстве электромобилей, вызовет «немедленное беспокойство у правительств США, Европы, Японии и Кореи».

Ограничения также могут быть использованы в качестве рычага для переговоров, чтобы США ослабили контроль над поставками полупроводников, пояснил FT Артур Кребер, руководитель отдела исследований пекинской консалтинговой компании Gavekal Dragonomics.

Санкции в ответ на действия США

Как уточняет издание, меры Пекина следуют в ответ на то, что власти Поднебесной называют «‎технологической блокадой» со стороны США. Последние пять Вашингтон вводил торговые и технологические ограничения против китайского экспорта и компаний.

Стратегия Си, как отмечает FT, направлена на определенные отрасли и компании с тем, чтобы не нанести ущерб собственным интересам Китая.

«Китай не отказался от своей стратегии сдерживания, чтобы перейти к новой позиции широкомасштабного возмездия, но он собирается хирургически отбирать компании, чтобы продемонстрировать свое недовольство», — заявил изданию Пол Хенли, бывший советник президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы по Китаю.

Однако решение о проведении рейдов и задержании сотрудников иностранных компаний породило опасения, что Пекин станет чаще брать западные фирмы в заложники, если отношения с Западом ухудшатся, пишет FT.

Случаи компании Mintz и Astellas вызвали срочную проверку безопасности сотрудников и немедленную приостановку некоторых командировок в Китай, рассказали газете источники.

«Это был тревожный звонок для отрасли», — признался один из собеседников FT.

Опрошенные газетой эксперты отмечают: Япония наиболее уязвима, если КНР продолжит захватывать компании в заложники, потому что у Токио нет инструментов для ведения переговоров с Пекином о возвращении своих граждан. С тех пор как в 2014 году Китай принял закон о контрразведке, в стране были арестованы 17 граждан Японии. По данным японского МИД, пятеро из них, в том числе сотрудник Astellas, все еще остаются под стражей.