Правительство США имело «‎полный доступ»‎ к данным пользователей Twitter, включая личные переписки. Об этом владелец соцсети Илон Маск заявил в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.

«То, что правительственные учреждения имели фактически полный доступ ко всему, что происходит в Twitter, поразило меня. Я не знал об этом», — говорит Маск в опубликованном интервью. В ответ ведущий Fox News уточнил: «Это включает в себя личные сообщения людей?» «Да», — ответил Маск.

Телеканал пока не выпустил полную версию беседы. Из отрывка, который выложил ведущий Такер Карлсон, пока неизвестно, сохранили ли власти США доступ к личным перепискам пользователей Twitter после того, как Илон Маск приобрел компанию в октябре 2022 года. Сумма сделки превысила $44 млрд.

Маск и искусственный интеллект

Ранее Twitter Inc. стал частью зарегистрированной Маском компании X Corp. По данным Financial Times, миллиардер создал компанию X.AI, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Разработка фирмы должна будет конкурировать с программой ChatGPT от OpenAI.

Как уточняет издание, глава Tesla и Twitter сейчас собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта, а также ведет переговоры с рядом инвесторов SpaceX и Tesla о вложении денег в свое новое предприятие.

Маск недавно изменил название Twitter на X Corp в документах компании в рамках своих планов по созданию «приложения для всего» под брендом «X», пишет FT. При этом публично гендиректор соцсети продолжает бить тревогу по поводу ИИ.

В том же отрывке интервью Fox News Маск выразил мнение, что эта технология может «‎уничтожить цивилизацию»‎. «ИИ более опасен, чем, скажем, неправильное проектирование самолетов или обслуживание производства, или плохое производство автомобилей в том смысле, что у него есть потенциал — какой бы малой ни казалась эта вероятность, но она нетривиальна — у него есть потенциал для цивилизационного разрушения», — заявил Маск.

Ранее TRT на русском сообщал, что глава Tesla подписал открытое письмо, призывающее взять шестимесячную паузу в экспериментах с ИИ — иначе это приведет к «серьезным рискам для общества и человечества».

Среди других подписавших письмо — соучредитель Apple Стив Возняк и бывший кандидат в президенты Эндрю Янг. «Нам следует спросить себя: должны ли мы позволить машинам наводнить наши информационные каналы пропагандой и неправдой? Должны ли мы автоматизировать всю работу, включая ту, которая приносит удовлетворение? Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить нас?» — говорится в открытом письме, размещенном на веб-сайте некоммерческой организации Future of Life Institute.

Представители бигтеха призвали приостановить на полгода обучение систем более мощных, чем ChatGPT-4 от компании OpenAI. Авторы письма подчеркивают: даже создатели «мощных цифровых умов» не могут их регулировать, а современные системы искусственного интеллекта начинают бросать вызов людям.