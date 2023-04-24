Корабли российского ВМФ картографируют морские кабели и газопроводы в водах вокруг скандинавских стран. Об этом говорится в совместном расследовании общественных телерадиокомпаний Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Они представлены в документальном фильме «‎Война теней»‎.

Журналисты получили доступ к радиоперехвату российского океанографического судна «‎‎Адмирал Владимирский» и составила карту его походов, основываясь на отправленных с него сообщений.

«‎‎Адмирал Владимирский», как отмечают авторы фильма, предположительно, картографировал ветряные электростанции, газопроводы, силовые и интернет-кабели в Балтийском и Северном морях у побережья скандинавских стран. Вещательные компании отследили маршрут корабля и обнаружили, что в течение месяца он перемещался по северным водам с выключенным транспондером, чтобы оставаться незамеченным.

Маршрут проходил мимо ветряных электростанций, а также через военно-морские тренировочные полигоны шведских вооруженных сил, уточняют журналисты. Когда съемочная группа датской общественной телекомпании DR подошла к кораблю в море между Швецией и Данией, на палубе появился человек в маске, который, по-видимому, был одет в бронежилет и вооружен автоматом, и инцидент был заснят на камеру.

Разведкой занимались около 50 судов и кораблей

В расследовании также говорится, что российское рыболовное судно «Таурус» появлялось в необычных местах, направляясь прямо к военным полигонам и вблизи военных баз, где запрещены все морские перевозки. В одном случае «Таурус» прекратил ловлю рыбы и направился прямо в город Олесунн, проходя мимо района Трёнделаг, где проходили крупных учения НАТО.

В течение последних десяти лет аналогичным сбором разведданных в северных водах занимались около 50 судов, используя оборудование подводного наблюдения для картографирования ключевых объектов инфраструктуры в регионе, сообщает CNN. По данным норвежского вещателя NRK, российские корабли проходили мимо военных полигонов, важных нефтяных и газовых месторождений, небольших аэропортов, глубоководных причалов и стратегически важных узлов для норвежских вооруженных сил.

Наблюдение за ветряными мельницами

В расследовании также говорится о внезапном появлении российских кораблей после учений НАТО. Норвегия и Дания — члены-основатели НАТО, в начале этого месяца к альянсу присоединилась прежде нейтральная Финляндия. Швеция также стремится последовать их примеру.

Журналисты начали расследование после того, как представители разведки Нидерландов предупредили, что Россия якобы пыталась получить чувствительные разведданные, которые теоретически могут быть использованы для подготовки диверсий против критически важной инфраструктуры на их участке в Северном море.

«Пару месяцев назад мы видели, что российские корабли хотели войти в район, где расположены голландские парки ветряных электростанций в Северном море, с намерением увидеть, как устроена структура управления этими ветряными электростанциями, как она действовали», — заявил журналистам Ян Свилленс, глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. По его словам, страна впервые зафиксировала заход российского судна в район ветряных мельниц для разведки.

Россия отвергла обвинения, содержащиеся в отчете. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их «необоснованными».

«Эти средства массовой информации упомянутых стран [Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия] ошиблись в своем расследовании, они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию», — заявил Песков. По его словам, странам ЕС следовало бы больше уделять внимания расследованию взрывов на «Северных потоках».