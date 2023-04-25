В апреле Турция запустила ряд мегапроектов в рамках программы «Видение века Турции‎»‎‎.

В этом месяце страна ввела в эксплуатацию десантный корабль TCG Anadolu, спутник İMECE, представила модель электромобиля Togg T10X, начала добывать газ с черноморского месторождения Сакарья и доставлять его на сушу, а также открыла Стамбульский финансовый центр, городскую больницу Коджаэли и линии метро в Анкаре и Стамбуле.

Вот список реализованных в апреле турецких мегапроектов и тех, которые будут запущены в ближайшие дни.

3 апреля

В Президентском комплексе состоялась церемония передачи модели T10X первого турецкого электроавтомобиля Togg. Президент Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди страны Эмине Эрдоган провели тест-драйв автомобиля Togg, представленного в традиционных цветах Анатолии.

8 апреля

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля ввел в эксплуатацию линию метро Башакшехир-Каяшехир протяженностью 6,2 км, построенную для укрепления транспортной инфраструктуры Стамбула.

10 апреля

В этот день Турция спустила на воду УДК TCG Anadolu — первый в мире корабль, на котором размещены дроны. Церемония спуска проходила на верфи Tuzla Sedef 10 апреля, в присутствии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы рассматриваем этот корабль как символ, который в год столетия Турции укрепит нашу позицию ведущей страны мира, имеющей свой голос», — заявил турецкий лидер.

12 апреля

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции запустило линию метро АКМ-Гар-Кызылай протяженностью 3,3 км в Анкаре. Линия обеспечит прямую транспортную развязку метро между районами Кечиорен и Кызылай. Новый маршрут состоит из трех станций. Пропускная способность ветки составит 600 тыс. пассажиров в день. В дополнение к имеющимся 108 вагонам подвижного состава министерство закупило 324 вагона нового поколения.

15 апреля

В городе Коджаэли в присутствии президента Эрдогана ввели в эксплуатацию городскую больницу на 1218 коек.

В тот же день Турция вывела на орбиту первый военно-гражданский оптический спутник дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) отечественной разработки IMECE. Спутник был запущен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, США. Для вывода на орбиту использовалась ракета Falcon 9 американской Space Х. IMECE отсоединился от ракеты в 12:24 по турецкому времени и вышел на запланированную орбиту. Уже в 12.29 был получен первый сигнал со спутника.

17 апреля

В этот день открыл свои двери Стамбульский финансовый центр. Его строительство было завершено под управлением Фонда благосостояния Турции и при координации Министерства окружающей среды, урбанизации и климата.

Президент Эрдоган на открытии заявил: «Стамбульский финансовый центр внесет значительный вклад в экономику нашей страны в широком диапазоне благодаря тому, что в регионе начнут работу отечественные и иностранные финансовые институты».

18 апреля

В провинции Эскишехир был открыт завод редкоземельных металлов. В своем выступлении на церемонии открытия президент Эрдоган заявил: «Предприятие будет перерабатывать запасы в 694 млн тонн, обнаруженные в [районе провинции Эскишехир] Бейликова. Завод будет обеспечивать производство для различных областей, таких как энергетика, оборона, химия, стекло и керамика».

По его оценке, «пилотный комплекс, который мы открыли, на первом этапе будет перерабатывать 1200 тонн руды в год. Сразу после этого мы создадим новый комплекс, который увеличит годовую производительность до 570 тыс. тонн. Также будет запущено новое предприятие по переработке бора в провинции Эскишехир, инвестиции в проект в этом году составят 501 млн лир».

Также в тот день Турция представила электровоз типа E5000, разработанный за счет отечественных и национальных ресурсов на заводе TÜRASAŞ Eskişehir. Президент Эрдоган объявил, что проектирование, изготовление и сборка локомотива и подсистем первого отечественного электровоза Турции E5000 завершены, страна уже ведет испытания и сертификацию состава.

20 апреля

Турция начала промышленное освоение черноморского газового месторождения Сакарья. Проект реализует Турецкая нефтяная корпорация (TPAO). 20 апреля состоялась церемония передачи в энергетическую сеть Турции первых 710 млрд кубометров природного газа, добытых на месторождении.

На церемонии начала поставок газа с месторождения на сушу в Филиосе президент Эрдоган зажег факел и заявил: в течение одного месяца по всей Турции не будут взимать плату за потребление природного газа жилыми домами. Турецкий лидер уточнил: «Стоимость природного газа, необходимого для приготовления пищи и нагревания воды, что эквивалентно в среднем 25 кубометрам в месяц, будет вычтена из счетов в течение одного года».

23 апреля

Вооруженные силы Турции получили для испытаний два обновленных танка Altay, дошедших до стадии серийного производства. Торжественная церемония прошла в районе Сакарья Арифие.

Новый Altay — современный боевой танк, разработанный для удовлетворения потребностей турецких боевых сил. На нем установлены новейшие технологии, улучшенная система бронирования, повышена маневренность, он оснащен современной системой управления огнем и системой обучения, уточняет «‎Анадолу»‎.

26 апреля

26 апреля в Турции введут в эксплуатацию линию высокоскоростного поезда Анкара-Сивас — она сократит время в пути между Анкарой и Сивасом с 12 часов до двух. Линия высокоскоростных поездов Анкара-Сивас, которая пройдет через три провинции, свяжет 1,4 млн жителей Кырыккале, Йозгате и Сивасе.

27 апреля

Турция в этот день введет в эксплуатацию первый блок атомной электростанции «Аккую». Это первая в Турции АЭС. На ней уже начался обратный отсчет времени до ввода в эксплуатацию первого блока. С поступлением свежего ядерного топлива 27 апреля объект официально получит статус «атомной станции».

Турция уже полвека движется к цели реализовать собственную ядерную программу. Усилия увенчались успехом в этом году: в конце апреля Турция вступит в клуб стран, использующих мирный атом в энергетике. При работе на полную мощность АЭС будет производить около 35 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, тем самым удовлетворяя до 10% потребности Турции в электроэнергии.

29 апреля

В этот день Турция планирует открыть первую очередь Национального сада аэропорта им. Ататюрка. Он станет пятым по величине городским парком в мире и крупнейшим городским парком Турции. Открытие сада пройдет в присутствии президента Эрдогана.

1 мая

25 апреля состоялся испытательный полет легкого штурмовика Hürjet. Это один из наиболее важных авиационных проектов Турции, который осуществляет Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ). 1 мая, как ожидается, президент Эрдоган объявит о последних достижениях в проекте Hurjet, а также о прогрессе в проектах National Combat Aircraft (MMU) и беспилотника ANKA-3.

3 мая

В этот день будет открыт новый тоннель Зигана — он соединит Трабзон с Байбуртом, Ашкале и Эрзурумом через Гюмюшхане. Протяженность тоннеля 14,5 км, что делает его третьим самым длинным в мире, а также самым длинным в Европе двухтрубным автодорожным тоннелем. Благодаря запуску проекта время в пути между Трабзоном и Гюмюшхане сократится с 1,5 часов до 40 минут.