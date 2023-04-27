Уроженка Узбекистана 37-летняя Орзугуль Бобоходжаева стала депутатом района Сэтагая в Токио по итогам выборов мэров и депутатов, которые проходили 23 апреля. Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook 24 апреля.

«Впервые я была избрана депутатом района Сэтагая с 6 771 голосом. Спасибо вам всем. Сегодня я пойду в офис палаты Сэтагая, чтобы получить сертификат. Я изменю свою любимую Японию через район Сэтагая», — написала Бобоходжаева на японском.

Портал Kun.uz уточняет, что только получившая депутатский мандат уроженка Узбекистана проживает в Японии уже 16 лет. В Страну восходящего солнца она прибыла в 21 год, начав работать в логистической компании. После Бобоходжаева основала собственную компанию в Японию.

Местные выборы в стране прошли 9 апреля 2023 года, второй тур голосования состоялся 23 апреля. Победу одержала Либерально-демократическая партия.

Сэтагая — специальный район в Токио. Его площадь составляет 58,05 км², в районе проживает свыше 944 тыс. человек.