Президенты Турции и России 27 апреля официально оформили доставку ядерного топлива для первого блока АЭС «‎Аккую»‎, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Выступая на церемонии по видеосвязи из президентского комплекса президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «После завершения доставки ядерного топлива [на станцию] по воздуху и морю, наша «Аккую» приобрела статус ядерной установки».

Президент уточнил: все четыре энергоблока АЭС заработают до 2028 года. На всех них будут установлены реакторы российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт.

«Когда (станция) заработает на полную мощность, здесь ежегодно будет производиться около 35 млрд киловатт-часов электроэнергии, она будет обеспечивать 10% потребления электроэнергии Турции»‎, — подчеркнул президент. — Одной этой особенностью наша электростанция заслуживает звания стратегической инвестиции с ее уникальным вкладом в энергобезопасность нашей страны»‎.

При этом, по его словам, проект АЭС окажет положительное влияние на увеличение национального дохода Турции, поскольку благодаря станции страна сможет сократить импорт природного газа — это принесет в экономику страны дополнительные $1,5 млрд.

Турция готовит проекты второй и третьей АЭС

Эрдоган также отметил, что «‎Аккую»‎ не пострадала во время землетрясения 6 февраля. Этот факт «‎показывает, насколько тщательно наши инженеры и рабочие выполняют свою работу». Атомная станция, как подчеркнул турецкий лидер, построена с учетом всех требований Международного атомного агентства (МАГАТЭ).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «‎Росатом»‎ применяет наиболее передовые и надежные технологии при строительстве первой турецкой АЭС, соблюдая высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования.

«Учитывая наш опыт в проекте («‎Аккую»), мы ускорим наши действия для возведения второй и третьей АЭС, которые мы планируем построить в разных регионах [Турции]», — анонсировал Эрдоган.

Президент также заявил: в мире на данный момент эксплуатируется 422 ядерных реактора, а 57 из них еще строятся.

«Европейский союз получает 25% своей электроэнергии за счет атомной энергетики. В прошлом году Европейская комиссия признала атомную энергию «зеленой энергией» и устранила сомнения по этому вопросу. Вместе с «Аккую» мы сделали нашу страну частью этого развития»‎, — подчеркнул политик.

В июле 2022 года Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии от января того же года, которое предлагало считать атомную энергетику возобновляемым источником энергии.

«‎‎Наша самая большая совместная с Россией инвестиция»

Реджеп Тайип Эрдоган также назвал проект атомной станции «‎самым крупным совместным с Россией капиталовложением Турции»‎ и поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за его вклад в строительство АЭС «Аккую‎»‎.

«Станция «Аккую» — это наша самая большая совместная с Россией инвестиция. Я лично от себя и от всего народа моей страны благодарю Россию и президента Владимира Путина. Поздравляю всех российских и турецких сотрудников, которые участвуют в строительстве‎»‎, — заявил турецкий президент.

Эрдоган отметил: инвестиционная стоимость проекта составляет $20 млрд, АЭС была разработана и построена «‎‎Росатомом». «‎‎Как и многие подобные важные проекты, проект «Аккую» реализуется по такой финансовой модели, которая не добавляет новой нагрузки для нашего бюджета», — подчеркнул Эрдоган.

При этом он уточнил: российская сторона внесла также вклад в обучение 300 турецких специалистов в атомной сфере, что имеет важность для Турции. Первая турецкая атомная электростанция построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря, подрядчиком для нее выступила российская госкорпорация «‎‎Росатом». В основе проекта — межправительственное соглашение о сотрудничестве, заключенное РФ и Турцией 12 мая 2010 года.

«‎Росатом‎» — мажоритарный акционер компании «‎‎Аккую нуклеар», взявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Начало строительства станции было положено в марте 2021 года, когда президенты Турции и России дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции.

Газовый хаб

Владимир Путин также принимал участие в церемонии доставки ядерного топлива на «‎Аккую»‎ в видеоформате. Он назвал АЭС «‎‎важнейшим проектом России и Турции, он позволяет развивать экономические и соседские связи‎»‎. Российский лидер подчеркнул, что РФ продолжит надежно обеспечивать Турцию энергоресурсами, прежде всего газом.

«‎С запуском газового хаба в Турции торговый оборот между странами продолжит расти. Поставки российского газа в третьи страны будут осуществляться при совершении сделок через запускаемый в Турции газовый хаб‎», — уточнил Путин.

12 октября прошлого года российский президент заявил, что Москва может перенаправить транзит газа из поврежденных ниток газопровода «Северный поток» в Турцию по «Турецкому потоку». «В настоящее время это самый безопасный маршрут снабжения», — уточнил Путин.

19 октября президент Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании в кратчайшие сроки международного газового хаба в Турции. Как уточняет агентство Anadolu со ссылкой на министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии, в европейской части республики. В марте министр Донмез отметил, что работы по созданию в Турции центра распределения и торговли природным газом близятся к завершению. «‎‎Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем [2023] году», — заявил министр.

На повестке дня и зерновая инициатива

Во время сегодняшнего телефонного разговора турецкий и российский президенты также обсудили Черноморскую зерновую инициативу, заключенную в июле 2022 года в Стамбуле. Путин отметил, что РФ прорабатывает инициативу Эрдогана «‎по безвозмездной отправке из Турции нуждающимся странам муки из российского зерна»‎.

Коснулись стороны и землетрясения. Россия одной из первых направила бригады спасателей и медиков, а также развернула полевые госпитали в зоне стихийного бедствия, затронувшего 11 турецких провинций в начале февраля. Как заявил Путин, Москва в ближайшее время поставит в Турцию крупную партию стройматериалов для восстановления после землетрясения.

«Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки‎»‎, подчеркнул российский президент. Президент Эрдоган, в свою очередь, заявил: «‎Мы всегда будем с благодарностью помнить солидарность, проявленную нашими компаниями, которые осуществляют проект «Аккую» и работают здесь в качестве подрядчиков, по отношению к жертвам катастрофического землетрясения 6 февраля‎»‎.

Турецкий лидер выразил «‎‎особую благодарность от имени всего турецкого народа за полевой госпиталь, развернутый Россией в Хатае‎»‎.