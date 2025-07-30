Пятнадцать государств, включая Францию и большинство членов ЕС, выразили готовность признать Палестину как суверенное государство. Тем самым они запустили новую волну дипломатических усилий перед важной сессией Генассамблеи ООН в сентябре, заявили во французском МИД.

После недавней конференции в Нью-Йорке министры иностранных дел Австралии, Канады, Ирландии, Норвегии и других стран опубликовали совместное заявление, в котором призвали к международному признанию палестинского государства. По мнению дипломатов, этот шаг станет важным элементом на пути к устойчивому миру и реализации решения о двух государствах. Также главы внешнеполитических ведомств призвали все страны нормализовать отношения с Израилем и начать обсуждение его интеграции в регион.

Франция на прошлой неделе подтвердила, что официально признает Палестину в сентябре во время высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Президент Эммануэль Макрон направил письмо палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, заявив, что народ Франции хочет мира и пришло время для решительных шагов.

Франция станет первой страной из «Большой семерки» и вторым постоянным членом Совета Безопасности ООН, признавшим Палестину (первым членом стала Россия). Тем самым, Париж присоединится к 147 государствам, уже сделавшим это. Ранее в 2024 году о признании Палестины также объявили три члена ЕС: Ирландия, Испания и Словения.

Реакция на заявление 15 государств последовала незамедлительно. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шаг Франции «предательством» и обвинил ее в поддержке терроризма. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что признание Палестины лишь вредит усилиям по достижению мира.

Тем временем Германия и Италия отказались поддержать признание палестинской государственности, сославшись на «необходимость полноценного мирного соглашения». Бельгия рассматривает вопрос и примет решение в сентябре. Аналогично хочет поступить Британия.

Все это усиливает давление на Израиль, но главным остается другой вопрос: заставят ли эти шаги Нетаньяху прекратить кровопролитие в Газе и вывести оттуда израильские войска?



