Трое сотрудников полиции погибли, еще 19 человек получили ранения при взрыве в округе Мастунг в провинции Белуджистан. Об этом сообщил представитель регионального правительства Шахид Ринд.

По его словам, нападение было совершено из засады. Взорвано транспортное средство, перевозившее сотрудников службы безопасности.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил произошедшее и заявил, что власти продолжат борьбу с терроризмом.

Пакистанские СМИ сообщают, что за нападением могут стоять участники «Армии освобождения Белуджистана» (BLA).

В тот же день в округе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва вооруженные лица похитили двух специалистов по борьбе с полиомиелитом. По информации местной полиции, их увезли в неизвестном направлении. Мотивы похищения пока неизвестны.

В последние месяцы число нападений в Пакистане увеличилось, особенно в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, граничащих с Афганистаном.

В этих районах действуют вооруженные группы, заявляющие о защите интересов пуштунов и белуджей. Они совершают нападения как на силы безопасности, так и на гражданских лиц.

По утверждению Исламабада, часть этих группировок базируется на территории Афганистана. Власти соседнего государства отрицают эти обвинения.