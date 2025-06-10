Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России. Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня.

Точное число вернувшихся российских военных не раскрывается. В Минобороны заявили, что взамен Россия передала Киеву пленных военнослужащих ВСУ.

Российские военные находятся на территории Беларуси. Там им оказывается медицинская и психологическая помощь. Затем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт обмена. По его словам, стороны обменялись ранеными военными. Конкретное число участников он также не назвал.

Обмен проводится по договоренностям, заключенным 2 июня в Стамбуле. Согласно достигнутому соглашению, в списки включаются тяжелораненые, тяжелобольные и военные младше 25 лет.

Первый этап нового обмена состоялся 9 июня. Тогда, по данным Минобороны России, из Украины вернулась группа пленных в возрасте до 25 лет. Точное число не уточнялось. Отмечалось, что Украина также получила равное число своих военнослужащих.

Украинская сторона подтвердила проведение первого обмена. Президент Зеленский заявил, что обмен будет проходить поэтапно в течение нескольких дней.

Предыдущая договоренность о масштабном обмене по формуле «1000 на 1000» была достигнута 16 мая. Тогда стороны также проводили обмен в несколько этапов.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня стороны договорились и о передаче тел погибших военнослужащих. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что в район обмена была доставлена первая партия — 1212 тел украинских военных. Однако украинская сторона перенесла прием тел и реализацию обмена на неопределенный срок.

По словам Мединского, в Стамбуле стороны согласовали дату начала обмена пленными — 7 июня. Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что обмен планируется на следующую неделю.