Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац представил проект создания нового «гуманитарного города» на руинах Рафаха, куда должны быть переселены до 2 млн жителей сектора Газа. По его словам, это поможет организовать помощь и упростит «добровольную эмиграцию» палестинцев. Однако правозащитники и эксперты по международному праву расценивают план как форму насильственного перемещения населения и «геноцида в замедленном режиме».

Согласно плану Каца, сначала из района аль-Маваси будут выдворены около 600 тыс. палестинцев, уже проживающих там в лагерях и временных жилищах. Все они должны будут пройти проверку безопасности, после чего покидать территорию «города» будет запрещено. Израиль хочет привлечь международных партнеров к управлению зоной, но при отсутствии добровольцев может взять это на себя.

Правозащитники указывают, что такие действия грубо нарушают нормы Женевской конвенции, запрещающей массовые перемещения населения на оккупированных территориях. «Нельзя выдать насильственную депортацию за гуманитарную эвакуацию», — отмечает Ейтан Даймонд из Diakonia IHL Centre. Он подчеркивает, что заключение миллионов человек в закрытую зону — это «незаконное лишение свободы», а «эммиграция» на фоне голода и бомбардировок — не добровольный выбор.

Профессор международного права Нимр Султани говорит, что речь идет о логическом продолжении политики «второй Накбы», то есть систематического изгнания палестинцев. Социолог Мартин Шоу, автор книг о геноциде, назвал проект «попыткой завершить уничтожения палестинского общества».