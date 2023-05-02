Турецкий производитель дронов Baykar и Азербайджан подписали протокол о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление Baykar.

Генеральный директор турецкой компании Халук Байрактар и замминистра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов подписали протокол на полях TEKNOFEST — главного турецкого аэрокосмического и технологического фестиваля, который проходит в Стамбульском аэропорту им. Ататюрка. В церемонии также принял участие командующий ВВС Азербайджана Рамиз Тахиров.

Выступая на церемонии, Халук Байрактар отметил тесное и прочное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в области технологий БПЛА в рамках концепции «один народ — два государства».

«Сегодня мы собрались здесь с заместителем министра обороны Азербайджана Агилем Гурбановым для дальнейшего развития этого сотрудничества [в сфере беспилотников]. Вместе с командующим ВВС Рамизом Тахировым мы подписали совместный протокол доброй воли, и наша цель — способствовать тесному сотрудничеству между нашими странами», — заявил гендиректор Baykar.

Он уточнил: в Баку была создана Bayraktar Technologies Azerbaijan, она займется разработкой автономных технологий и искусственного интеллекта.

«‎Умная»крылатая мини-ракета

Кроме того, на полях Teknofest концерн Baykar также впервые представил «‎умную‎» крылатую мини-ракету Bayraktar Kemankeş. В беседе с «‎Анадолу» ‎руководитель группы разработки платформ Baykar Бурак Озбек заявил: ракета была создана для повышения атакующих возможностей беспилотника Bayraktar TB2 против стратегических целей.

Он добавил, что ракета может быть интегрирована со всеми другими БПЛА, которые они разрабатывали помимо TB2. Озбек уточнил: в настоящее время Baykar проводит летные испытания крылатой ракеты, над которой они начали работать в прошлом году.

Цель фирмы — запустить серийное производство в 2023 году. Вес Bayraktar Kemankeş составляет 35 кг, мини-ракета может летать до одного часа.

Ярмарка изобретений

В рамках фестиваля Teknofest стартовала 8-я Стамбульская международная ярмарка изобретений (ISIF'23), где представлены изобретения из 31 страны. Всего будет представлено 424 отечественных и зарубежных изобретения. Церемония открытия прошла с участием министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка. Министр уточнил: ярмарка объединит изобретателей и инвесторов.