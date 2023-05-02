В узбекистанском городе Джизаке открылся одноименный технопарк, предназначенный для локализации производств российских компаний, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Главные инвесторы технопарка — госхолдинг Узбекистана «Узкимёсаноат‎»‎ и татарстанский технополис «‎Химград»‎.

«‎‎Технопарк предназначен для локализации производств российских компаний на территории Республики Узбекистан и усиления кооперации между узбекскими и российскими производственными компаниями», — говорится в сообщении Министерства.

«‎Джизак»‎ получил статус свободной экономической зоны. Площадкой для его создания выбрана территория предприятия Jizzax Plastmassa. Площадь предприятия составит 13,6 га, общая площадь объектов реконструкции и нового строительства — 72 тысячи кв. метров.

На мощности технопарка планируется привлечь не менее 36 компаний-резидентов, общее количество рабочих мест составит 1100 человек. Объем инвестиций, как ожидается, составит $60 млн.

Ведомство подчеркивает: Джизак — крупный транспортный узел между Ташкентом и Самаркандом. В 2022 году в городе был открыт филиал Казанского (Приволжского) федерального университета. Технопарк «‎Джизак»‎ — уже второй аналогичный проект Татарстана и Узбекистана.

В марте 2022 года республики открыли в узбекистанском городе Чирчике одноименный технопарк, также занимающийся локализацией производств российских компаний. Пресс-служба руководителя Татарстана уточняет: за год в «‎Чирчике»‎ реализованы 20 инвестиционных проектов с совокупными инвестициями $127 млн.