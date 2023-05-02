В узбекистанском городе Джизаке открылся одноименный технопарк, предназначенный для локализации производств российских компаний, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.
Главные инвесторы технопарка — госхолдинг Узбекистана «Узкимёсаноат» и татарстанский технополис «Химград».
«Технопарк предназначен для локализации производств российских компаний на территории Республики Узбекистан и усиления кооперации между узбекскими и российскими производственными компаниями», — говорится в сообщении Министерства.
«Джизак» получил статус свободной экономической зоны. Площадкой для его создания выбрана территория предприятия Jizzax Plastmassa. Площадь предприятия составит 13,6 га, общая площадь объектов реконструкции и нового строительства — 72 тысячи кв. метров.
На мощности технопарка планируется привлечь не менее 36 компаний-резидентов, общее количество рабочих мест составит 1100 человек. Объем инвестиций, как ожидается, составит $60 млн.
Ведомство подчеркивает: Джизак — крупный транспортный узел между Ташкентом и Самаркандом. В 2022 году в городе был открыт филиал Казанского (Приволжского) федерального университета. Технопарк «Джизак» — уже второй аналогичный проект Татарстана и Узбекистана.
В марте 2022 года республики открыли в узбекистанском городе Чирчике одноименный технопарк, также занимающийся локализацией производств российских компаний. Пресс-служба руководителя Татарстана уточняет: за год в «Чирчике» реализованы 20 инвестиционных проектов с совокупными инвестициями $127 млн.