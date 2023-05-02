Франция испытывает проблемы с расширением своей программы по модернизации и строительству новых атомных реакторов, пишет газета Financial Times. В стране ощущается нехватка наемных работников и учеников-сварщиков, отмечает издание.

Франции, где в ядерной отрасли занято около 220 тыс. человек, необходимо восстановить большой штат квалифицированных рабочих для своего нового ядерного двигателя. По оценкам французской атомной фирмы EDF, к 2030 году Франции потребуется в два раза больше сотрудников, чем сегодня — то есть свыше 500 тыс. специалистов-ядерщиков.

Французская ядерная инициатива

Газета уточняет: после многих лет политических колебаний по поводу того, стоит ли сокращать свою зависимость от ядерной энергетики, Франция пошла ва-банк и планирует реализовать «‎‎самый амбициозный за последние десятилетия европейский проект по строительству атомных реакторов».

Президент Эммануэль Макрон удвоил ставку на низкоуглеродные технологии еще до того, как российское вторжение в Украину вызвало опасения по поводу энергетической безопасности в Европе. Согласно предложенной Макроном программе, к 2035 году Франция должна запустить первый из шести новых реакторов. Программа может расшириться до восьми реакторов, отмечает газета.

FT называет эту инициативу «‎‎краеугольным камнем в видении Парижа по сокращению чистых выбросов до нуля в течение следующих трех десятилетий» в соответствии с Парижским климатическим соглашением.

По оценкам правительства Франции, для того, чтобы иметь шанс воплотить это видение в жизнь, в ближайшие шесть лет необходимо найти еще 100 тыс. специалистов-ядерщиков из разных сфер: от инженеров и руководителей проектов до котловщиков и электриков. Программа обойдется французскому бюджету в €52 млрд. FT отмечает: еще более важный вопрос — есть ли у Франции, главной атомной державы Европы, промышленные мощности и человеческий потенциал для реализации проектов в таких масштабах, которые не проводились на континенте с 1970-х.

«Самая большая проблема заключается в том, знаем ли мы, как организовать очень крупный промышленный проект. Таких в Европе больше никто не делает. Это Китай, Индия», — заявил FT Антуан Арман, депутат от Партии возрождения. Арман руководил недавним парламентским расследованием состояния энергетического сектора Франции.

Власти подгоняют сроки

Даже для многих самых оптимистичных сторонников ядерного оружия во Франции новые цели страны представляются чем-то натянутым, по крайней мере, их временные рамки. Отражая это, государственная энергетическая компания EDF уже смягчила цели — запуск первого реактора перенесли с 2035 на 2037 год.

Правительство Макрона старается помочь ускорить реализацию программы, например, сократив часть бюрократической волокиты при строительстве АЭС — для этого парламент страны в марте принял новый законопроект. Это крайне важно для ядерного сектора, с традиционно огромными сроками выполнения заказов и строгими стандартами безопасности. «Без этого закона забудьте обо всем остальном, 2035 год точно был бы неудачным», — заявил FT неназванный французский правительственный чиновник.

К концу 2027 года планируется начать строительство первой пары новых реакторов в Пенли на северном побережье Франции. Объект будет расположен рядом с существующим заводом и будет использовать упрощенную, хотя еще не испытанную версию конструкции европейского реактора под давлением.

Задержки со сдачей реакторов и нехватка кадров

Франция планирует запустить реактор в Пенли за восемь лет. Это рекордный срок, отмечает газета, к которому приблизился только Китай: в 2018 году Пекин финишировал первым в проекте АЭС в Тайшане. Запустившийся одновременно с китайским французский проект по строительству АЭС Flamanville-3 занял более чем в два раза больше времени и до сих пор не завершен, подчеркивает издание.

Трудности Франции с проектом Flamanville-3, сопровождаемые неудачами и отставанием от графика на 12 лет, нашли свое отражение и в Великобритании, другом крупном стороннике атомной энергетики в регионе. Два реактора французской разработки в Соединенном Королевстве также отстают от графика, в то время как власти штата Южная Каролина в США отказались от двух строящихся французских энергоблоков Westinghouse в 2017 году — из-за перерасхода средств и задержек.

По словам руководителей компании EDF, некоторые уроки, вынесенные из этих неудач, помогут с будущими заказами. Тем не менее, группа сама выходит из энергетического кризиса в Европе в ослабленном состоянии, отмечает FT.

В прошлом году компания понесла рекордные операционные убытки в размере €19 млрд, так как перебои в существующем парке реакторов вынудили ее импортировать электроэнергию по заоблачным ценам, а оптовые рынки по-прежнему оценивают электроэнергию для доставки во Францию следующей зимой в €416 евро за мегаватт-час — это вдвое больше, чем в Германии (€169 евро).

Эти остановки выявили вопиющую нехватку кадров во французской ядерной отрасли, вынудив EDF привлечь еще 100 сварщиков из США, чтобы помочь в ремонте труб, пострадавших от так называемой коррозии под напряжением.

Падение производства и другие проблемы были настолько серьезными, что вылились в парламентское расследование под руководством депутата Армана о том, как Франция потеряла свой «энергетический суверенитет».

Франция пытается закрепиться в Венгрии

Несмотря на все трудности в национальной атомной сфере, Франция планирует потеснить российский «‎Росатом»‎ на европейском рынке. В частности, как сообщает газета Le Monde, Париж пытается перехватить проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, который реализуется российской госкорпорацией «Росатом» в рамках соглашения между Москвой и Будапештом.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что французская компания Framatome расширит при необходимости свое участие в сооружении АЭС «Пакш-2», чтобы не допустить срыва этого проекта, если из него выйдет германская Siemens Energy. Участие Siemens Energy в проекте блокируют вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В свою очередь правительство Франции ранее дало Framatome разрешение на поставки технологий и оборудования.