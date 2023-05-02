Направляясь в страны Закавказья, Катрин Колонна изначально понимала, где ее ждет теплый прием, а где не очень. В Армении французская дипломатия традиционно находила большую поддержку за счет исторических связей между странами, а нынешний президент Грузии — бывшая французская гражданка и посол страны в Тбилиси Саломе Зурабишвили. А вот Баку относится к Парижу с большим подозрением из-за распространенной среди французских политиков исламофобии, а также поддержки армянского сепаратизма.

Холодный бриз в Баку

Возможно, желая закончить наиболее волнительную часть поездки пораньше, Катрин Колонна решила начать ее с Азербайджана. Как и практически все иностранные гости, она посетила Аллею шехидов и возложила там венок с лентой в цветах французского флага. В риторике она тоже пыталась придерживаться осторожных формулировок. «Чтобы двигаться вперед к миру, нужно отказаться не только от применения силы, но и от угрозы применения силы, — сказала она. — Это послание относится к обеим сторонам. Это же касается и риторики, которая подпитывает недоверие вместо того, чтобы стремиться к взаимопониманию». Но никакое сглаживание острых углов не помогло бы избежать обсуждения главной темы последних дней — установки КПП погранслужбы Азербайджана на трассе Лачин-Ханкенди (единственной дороге, связывающей Армению с Карабахом). То, что точки зрения Баку и Парижа на это событие расходятся, было понятно изначально. В ходе визита Колонна также сослалась на решение Международного суда ООН с призывом обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору.

Ответ азербайджанских властей на это тоже не стал сюрпризом. «Что касается одностороннего шага, предпринятого Азербайджаном, то в соответствии со своей конституцией он сделал этот шаг на собственной территории, — заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с французской коллегой. — За два с половиной года до этого шага Азербайджан информировал всех о сущности проблемы. За эти годы Франция ни разу не обратилась с призывом к Армении. Во-вторых, что касается решения Международного суда, то Лачинская дорога всегда открыта». В Баку еще в декабре предупреждали, что установка КПП необходима потому, что армянские вооруженные формирования использовали дорогу для незаконной перевозки боеприпасов и мин.

«Как правильно отметил министр иностранных дел Байрамов, Азербайджан никогда не был инициатором осложнения наших отношений. Мы только реагировали, — сообщил в беседе с TRT на русском глава бакинского Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. — То есть если Франция со своей однобокой проармянской позицией выступала на национальном уровне — например, в парламенте — мы и отвечали на национальном. Но, к сожалению, Франция использует свое участие в международных структурах, чтобы там навредить Азербайджану. За последние год-полтора она использовала почти весь свой потенциал. Миссия ЕС, размещенная на армяно-азербайджанской границе на два года, — это предложение Франции, но есть и определенные шаги в Совбезе ООН, ЮНЕСКО и организации «Франкофония». Но у Азербайджана есть способы этому противостоять. В хороших отношениях с Баку сейчас заинтересованы многие страны Евросоюза, ведь в условиях войны в Украине все транспортные потоки из Европы в Центральную Азию будут перенаправляться на Каспийское море. Поэтому антиазербайджанские инициативы, продвигаемые Парижем, вряд ли получат одобрение других членов».

Очевидным было и то, что в ходе своего визита в Баку Катрин Колонна пыталась восстановить контакт между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Катрин Колонна передала главе государства приветствия Президента Франции Эмманюэля Макрона. Она подчеркнула, что Эмманюэль Макрон придает большое значение открытым и регулярным контактам с Президентом Азербайджана, — сообщает азербайджанское государственное агентство «Азертадж». — Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Эмманюэлю Макрону».

Но, как убежден Фархад Мамедов, эти попытки вернуть Париж в ряд модераторов армяно-азербайджанского конфликта провалятся. «Баку больше не считает, что Франция может играть конструктивную роль в переговорах, — отметил эксперт. — Роль Евросоюза приветствуется, но его представляет не Макрон, а глава Евросовета Шарль Мишель».

Полное взаимопонимание в Ереване

От визита в Ереван у Катрин Колонны явно были более высокие ожидания. «Я счастлива, что приехала в Армению — дружественную страну, с которой Францию многое связывает на протяжении веков, и чье стремление жить в мире мы поддерживаем», — написала она в Twitter, опубликовав фотографию подножья горы Агры. Она расположена на территории Турции, но хорошо видна из Еревана и считается у армян одним из национальных символов.

«Хочу подчеркнуть, что очень рад той динамике, которую мы наблюдаем в наших отношениях, — сказал, приветствуя гостью, премьер Армении Никол Пашинян. — Хочу выразить особую благодарность президенту (Эммануэлю Макрону — TRT на русском), вам, правительству Франции за то внимание, которое уделяется проблемам нашего региона, в частности, кризису вокруг Нагорного Карабаха и Лачинского коридора. Еще раз приветствую Вас и буду рад услышать Ваши впечатления от визита и оценки относительно состояния нашего региона».

Оценки, которые дала французский министр, наверняка понравились армянскому премьеру, потому что буквально по всем пунктам прозвучали в унисон с Ереваном. В интервью государственному агентству «Арменпресс» она заявила, что нынешнее положение дел в Лачинском коридоре «неприемлемо» и якобы «препятствует продолжению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, которым твердо привержен премьер-министр Пашинян».

Что же касается переговоров между Баку и армянами азербайджанского Карабаха, то Катрин Колонна, как и армянский премьер Никол Пашинян настаивает на необходимости привлечения к ним сторонних игроков. Но учитывая, что Карабах — международно признанная территория Азербайджана, решающее слово в этом вопросе будет за Баку, а там такую точку зрения точно не поддержат.

Кроме того в Ереване Катрин Колонна выразила надежду, что на предстоящем саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе (запланирован на 1 июня) «мы будем иметь повод, надежду, иметь диалог на высоком уровне, как 6 октября в Праге». Судя по всему, это намек на новые переговоры в так называемом пражском формате — Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Эммануэль Макрон, которые, как уже было сказано выше, вряд ли увенчаются успехом.

Менторский тон в Тбилиси

В Грузии, где Катрин Колонна завершала свой визит на Кавказ, она затронула тему «европейского пути» этой страны, а также впервые упомянула о роли России. Она, по словам французского министра, как ни странно, способствует движению Грузии в Евросоюз, ведь чувствуя угрозы со стороны Москвы, грузинское общество пытается найти какую-то поддержку. «Российская агрессия в Украине парадоксальным образом многое изменила, в том числе парадоксальным образом оказала положительное влияние на желание ЕС двигаться вперед», — сказала она.

Это стремление, по ее словам, видно прямо на улицах города. «Когда я приехала в Тбилиси, я увидела большое количество европейских флагов. Насколько мне известно, весной были проевропейские демонстрации. Министр (иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили — TRT на русском) сказал мне, что 85% населения поддерживает вступление Грузии в Европейский союз. Это то, что укрепляет наше желание помочь вам стать европейцами».

Однако, как отметила сама Колонна, путь в Европу не будет для грузин простым. «В процессе интеграции, до которого, возможно, еще далеко, демократия, верховенство закона, уважение прав человека и свобода СМИ будут решающими факторами. Это дорожная карта, написанная черным по белому, которой должна следовать Грузия», — отметила она, добавив, что обсуждает все эти вопросы с правительством страны. Напомним, что в 2022 году Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, уже отказали в статусе кандидата в члены ЕС, что стало серьезным ударом как для государства, так и для общества.

Встречи французского министра с представителями гражданского общества Грузии были не менее важны, чем переговоры с первыми лицами государства. Отметим, что многочисленные общественные организации Грузии, несмотря на все европейские устремления властей, неустанно критикуют их и обвиняют в авторитарных замашках и связях с Москвой. «Грузии повезло, что у нее есть динамичные, серьезные и требовательные организации. Это то, что разделяем мы, Франция и Грузия, — отметила Катрин Колонна. — Если я могу дать рекомендацию, — вы должны работать вместе, слушать друг друга, прислушиваться к критике друг друга для того, чтобы двигаться вперед. В демократическом обществе необходима инклюзивная работа с гражданским обществом. Это всегда плюс».

В качестве положительного примера она привела закон об иностранном влиянии, снятый с рассмотрения после масштабных протестов. «Мы видели митинги и демонстрации. Мы открыто поддерживали тот факт, что вы защищали свободу, демократию. Так что результат хороший», — заявила Катрин Колонна французским журналистам. Журналистов также интересовало, что представитель Франции думает о самых известных политзаключенных страны — экс-президенте Михаиле Саакашвили и главе телекомпании «Мтавари» Нике Гварамии. Но министр лишь ответила, что знает об этой проблеме, но все вопросы будет обсуждать деликатно — за закрытыми дверями.

Стоит напомнить, что нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили родилась и долгое время жила во Франции, а в Тбилиси изначально приехала в качестве посла этой страны. Однако несмотря на такой бэкграунд, их разговор с госпожой Колонна не был легким. «Сегодня Грузия находится в процессе выполнения рекомендаций Евросоюза, и на данный момент очень важен геополитический контекст — Грузия не может принять повторный отказ в отношении статуса кандидата, это будет сложно для понимания и контрпродуктивно», — сказала президент Грузии.